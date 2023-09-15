五年来，残疾人幸福感更强了

今年4月举办的陕西省残疾人职业技能竞赛吸引14个代表队243名选手参赛。图为参赛选手在雕刻比赛中。

王力鹏摄

日前在江苏苏州的劳动路实验小学公交车站，公交车驾驶员协助坐轮椅的乘客乘坐无障碍公交车。

王 鹏摄

中国残疾人艺术团演员在重庆市特教中心举行的专场演出上表演舞蹈《千手观音》。

新华社记者 黄 伟摄

中国有8500万残疾人。让广大残疾人过上更加幸福美好的生活，是中国共产党全心全意为人民服务宗旨的重要体现，是中国社会主义制度的必然要求。五年来，中国残疾人事业得到全面发展，迈上了新的台阶——残疾人生存状况显著改善，生活水平不断提高，基本公共服务均等化水平持续提升，多层次社会保障体系逐步健全，残疾人平等参与社会生活的环境和条件不断优化，残疾人事业的国际影响力日益扩大，残疾人的获得感、幸福感、安全感得到显著增强。

就业优先

提供更多发展机会

“麦秸秆是很常见的东西，但就是这么普通的物件,到了我们手里却可以变成漂亮的工艺品。现在通过制作麦草画，我每月能有三四千元收入，还教出了不少徒弟，这让我很自豪。”在河南省驻马店市的首家“美丽工坊”——汝南县袁月英麦草画工艺品有限公司，王纪田讲起了自己学习麦草画的经历。

由于自幼残疾且很早辍学，王纪田的生活一直比较困难。当得知当地“美丽工坊”免费培训麦草画制作后，她马上报了名，并在老师的指导下用心学习。现在她已经能够独立绘制花鸟虫鱼、诗词书法等多种图案。

“既然有学习的机会就一定要把握住，只有下功夫才能学到过硬的技术。”王纪田说。

就业是最基本的民生，是保障和改善人民生活的重要条件。对残疾人而言，就业的意义更为重大，它不仅关乎残疾人的生存与发展，更是残疾人融入社会、实现共同富裕的根本途径。

目前中国有1800万就业年龄段持证残疾人。为促进残疾人实现较为充分较高质量的就业，2022年，国务院办公厅印发《促进残疾人就业三年行动方案（2022—2024年）》，提出2022到2024年实现全国城乡新增残疾人就业100万人的目标，并通过安排残疾人就业十大行动，对残疾人就业工作做出具体部署。

加强职业培训，提高残疾人就业创业能力。在农村，中国通过建立健全农村创新创业技能培养体系，依托农村创业创新园区（基地）培养农民工、残疾人等人员的创业技能；在城镇，通过举办劳动技能培训，加强就业指导和服务。各地将残疾人就业纳入公共服务范围，省、市、县三级政府建立了专门的残疾人就业服务机构，对盲人按摩培训和盲人就业创业也予以大力支持。

拓展就业渠道，扩大残疾人就业面。近年来，中国通过推动机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业、开展全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”、组织各类用人单位集中开发岗位定向招录残疾人等措施，使残疾人按比例就业规模显著增长；中国通过落实政府优先采购、税收优惠等扶持政策，稳步发展残疾人集中就业；通过建立就业辅导员制度，帮助难以进入竞争性劳动力市场的重度肢体、智力和精神残疾人参加生产劳动。

统计显示，五年间中国城乡残疾人就业稳中向好，就业状况明显改善，就业质量不断提高，城乡持证残疾人就业每年新增超过30万人。截至2022年底，中国城乡持证残疾人就业已达905.5万。目前，全国3508个残疾人就业帮扶基地共安置4.5万残疾人就业，带动8万户残疾人家庭增收。

兜底补短

巩固脱贫攻坚成果

土鸡、甜橙、辣椒酱……在江西省赣州市南康区龙岭电商村，33岁的肢体残疾人罗元忠在镜头前介绍着各种当地农特产品。

虽然曾经身处贫困，但在当地残联帮助下，罗元忠通过学习电商直播带货，实现了创业增收。现在的他已是当地有名的网红，在视频平台上有40多万粉丝。

“我希望把家乡的土特产推广到全国各地，带动更多的残疾人朋友增收致富。”罗元忠说。

受身体障碍、劳动能力弱、受教育程度低等因素影响，贫困残疾人一直是贫困人口中贫困程度最深、脱贫难度最大、返贫率最高的特殊困难群体。在脱贫攻坚过程中，党中央、国务院统筹兼顾，将贫困残疾人扶贫工作纳入大局，推动各地以更加精准的措施、超常规的力度帮助贫困残疾人脱贫。2021年，伴随着中国脱贫攻坚战取得全面胜利，710万建档立卡贫困残疾人全部如期脱贫，贫困残疾人家庭收入由脱贫攻坚之初的2824元增长到10384元，增长了2.7倍，创造了人类减贫史上残疾人这个特殊困难群体消除贫困的奇迹。

为进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，中国针对残疾人数量众多、特性突出、困难较多、就业增收能力相对较弱的实际，坚持基本需求优先保障、特殊需要重点保障，完善针对残疾人需求的普惠性、基础性、兜底性保障政策，织密保障残疾人基本民生的安全网。

截至2023年6月底，中国残疾人两项补贴制度已分别惠及困难残疾人1161.3万、重度残疾人1543.4万，并建立补贴标准动态调整机制。

截至2022年底，中国参加城乡居民基本养老保险的残疾人数达2761.7万，1209.3万残疾人领取养老金。60岁以下参保的残疾人中，692.3万重度残疾人和285.5万非重度残疾人得到参保缴费资助。

中国残疾人托养服务工作也稳步推进。开展残疾人托养服务的各级各类机构达8906个，15.5万残疾人通过寄宿制和日间照料服务机构接受托养服务，47.2万残疾人接受居家服务。

扩量提质

完善关爱服务体系

“康复训练让我看到了希望，对未来生活也充满了信心。”想起自己这一年多的变化，安徽省天长市新街镇李坡村残疾人小华（化名）说。

27岁的小华是一名先天性脑瘫患者，由于双下肢功能重度障碍，生活不能自理，平日里她只能困守家中。2021年下半年，在一次上门走访中，当地残联工作人员了解到小华的情况，鼓励她到村康复之家开展康复训练，并对她进行康复指导和心理疏导。

在康复医生的指导下，经过一年多的训练，小华的平衡能力显著提升，功能障碍程度有效缓解，生活自理能力增强，现在，她已经能走出家门在村里的辅助性就业点工作，脸上也露出了久违的笑容。

五年来，中国通过不断完善残疾人关爱服务体系，使残疾人服务的质效得到进一步提升。

康复是生命的重建，是残疾人最迫切的需求。截至2022年底，中国已有40.7万残疾儿童得到康复救助。以农村低收入残疾人为重点，持续开展残疾人精准康复服务行动，856.7万残疾人得到基本康复服务，164.8万残疾人得到基本辅助器具适配服务。与此同时，中国不断加强残疾人康复机构与人才队伍建设。截至2022年底，全国已有残疾人康复机构11661个，康复机构在岗人员达32.8万。

教育是促进残疾人全面发展、更好融入社会的基本途径。五年来，特殊教育普及水平、保障条件得到显著提高。同时，中国大力发展融合教育，不断完善随班就读支持保障体系，完善残疾学生就学资助政策。目前中国残疾儿童少年义务教育入学率已经达到95%，越来越多的残疾人通过“合理便利”参加普通高考，有机会进入高等院校就读。

五年来，中国充分考虑不同类别残疾人的文化需求，为残疾人提供优质的文化产品和服务。截至2022年底，全国共有省级残疾人专题广播节目24个、电视手语栏目37个，地级残疾人专题广播节目195个、电视手语栏目270个。全国各级公共图书馆设立盲文及盲文有声读物阅览室1377个，全国省地两级残联设立艺术团229个，并通过组织全国残疾人艺术会演、开展文化进残疾人家庭“五个一”活动，使残疾人精神生活得到极大丰富。

残疾人体育事业取得新进展。一方面，残疾人竞技体育水平不断提高，在北京2022年冬残奥会上，中国体育代表团以18枚金牌、20枚银牌、23枚铜牌的优异成绩获得金牌榜、奖牌榜双第一，取得了参加冬残奥会的历史最好成绩。

另一方面，残疾人康复健身体育得到全面推进。实施残疾人康复健身体育行动，开展健身周、特奥日、冰雪季活动，帮助残疾人参加体育运动、康复健身，重拾了信心和勇气。

共建共享

平等参与社会生活

6月28日，《中华人民共和国无障碍环境建设法》经第十四届全国人民代表大会常务委员会第三次会议表决通过，并于9月1日起施行。作为中国首次就无障碍环境建设制定的专门性法律，新出台的无障碍环境建设法将为残疾人、老年人平等、充分、便捷地参与和融入社会生活，促进社会全体人员共享经济社会发展成果提供保障。

“及时出台无障碍环境建设法，进一步健全残疾人、老年人权益保障的制度机制，充分体现国家和社会对残疾人、老年人等群体的关心关爱，充分体现以人民为中心的发展理念。”全国人大常委会法工委社会法室主任石宏说。

长期以来，党中央、国务院高度重视残疾人权益保障工作。中国通过贯彻实施宪法、民法典和残疾人保障法，不断健全残疾人权益保障法律法规体系。同时，中国通过拓宽残疾人民主参与、民主协商渠道，支持更多残疾人、残疾人亲友和残疾人工作者进入各级人大、政协并提供履职便利。

五年来，中国城乡无障碍环境建设加快推进，将无障碍环境建设作为城市环境提升和新农村建设重要内容，开展无障碍市县村镇创建工作，在城镇老旧小区改造、城市居住社区建设补短板工作中同步开展无障碍设施改造。

去年《马拉喀什条约》在中国落地生效，进一步保障了盲人、视力障碍者和其他阅读障碍者平等欣赏作品和接受教育的权利。中国还推进交通运输无障碍，发布民用机场无障碍服务指南，开通残疾人网上购买铁路专座专票，让残疾人出行更加方便。

同时，中国加快推进金融、邮政、旅游等行业无障碍建设，实施互联网、移动端等信息无障碍国家标准，推动互联网应用加快无障碍改造，帮助残疾人共享信息社会的便利。

中国认真履行《残疾人权利公约》，全面落实联合国2030年可持续发展议程中残疾人领域相关目标，残疾人权益保障成就得到国际社会普遍赞誉。康复国际百年庆典、2013—2022年亚太残疾人十年中期审查高级别政府间会议、“一带一路”残疾人事务主题活动等成功举办，深化了亚太经合组织、亚欧会议、中非合作等框架下残疾人事务交流，为推动国际残疾人事务发展贡献了中国智慧和中国方案。