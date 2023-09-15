打造家门口的书店 让阅读走进日常生活

作为读者的精神家园、城市重要的文化基础设施，北京的实体书店不断走进社区、办公园区，与市民生活的联系日益紧密。不少书店一改售卖图书的单一模式，化身集零售、借阅、文化活动等于一身的复合型文化空间，同时与当地特色相结合，丰富着百姓的日常生活。

北京日报客户端数据显示，截至2022年年底，北京市实体书店超过2000家，实体书店数量居全国首位，“一区一书城”成为各区标配。

走进位于北京西三环西局地区的泰舍书局，高达7米的通天书阁令人眼前一亮。这是上海三联书店旗下生活品牌READWAY首次与社区结合，为周围居民打造的一个家门口的“沉浸式”书店。书店以中式园林为设计灵感，装修风格古色古香。店内藏书约5万余册，涵盖人文社科、少儿读物、科技历史等多个门类。此外，为满足社区居民多样化需求，店内还设有轻餐饮区。

一屋拾光书店位于房山区拱辰街道卓秀北街4号院，“儿童成长第三空间”是该店的核心运营理念。主理人付笑介绍，书店每周末都会组织科普宣传活动和读书会等。除了面向孩子提供服务，由于邻近北京市房山区良乡大学城，附近的大学生也是书店服务的主要人群，为此，书店楼上增设了自习室。

社区书店丰富了居民的文化生活，而走入办公园区的书店则为企业员工提供了阅读便利。蔚蓝书店荣华南路店位于经开区中航技广场，“文化便利店”是该店的定位。店长刘津京介绍，除售卖图书、文创产品外，店内还销售儿童类数码产品、提供咖啡饮品等。书店还在园区的部分写字楼内布置图书角，将好书送到公司门口，并每3个月对在架图书进行更新，让阅读走进日常生活。

在看似遥远的京郊山中，也有实体书店为丰富阅读体验持续助力。位于北京修德谷传统文化体验基地内部的齐贤书店便是如此。书店负责人李成诚介绍，店内书籍以传统文化为主，“我们希望让经典的传统文化活起来”。“沉浸式”体验传统文化是齐贤书店最主要的特色，店内常驻有7名非遗传承人，为到店读者提供汉服、二十四节气美食、香道、串珠、古琴、太极、诗词等十几种传统文化体验，将书籍内容与现代人的衣、食、住、行深度融合，让传统文化“活”起来。

不只售卖图书和开展文化活动，如今不少书店还开启了借阅服务，让读者以低成本感受阅读的魅力。

工作地点靠近蔚蓝书店的人，上下班路上便可以借阅书店布置在写字楼内图书角的图书。一屋拾光书店每月会在会员群内统计读者想看的图书，并在次月上新，以供读者借阅。

坐落于丰台区银座和谐广场的句象书店是一家集图书销售、共享阅读、图书借阅、儿童成长、咖啡轻食、文创展销、文化沙龙、空间租赁等文化业态于一体的复合型文化阅读空间。在这里，读者仅需缴纳一定押金，便可借阅店内95%的图书。书店文化空间业务部总经理肖涧介绍，书店每个月会更新2000多种图书，一年可供读者借阅的册数有近15万册。对于读者归还的图书，店内会进行消毒处理后再重新上架，保证书籍卫生。

位于房山区拱辰街道办事处的北京华彩复兴书城采用“1+37”的经营模式，以书城为中心辐射37个社区。37个社区都设有阅览室，方便市民阅读，同时书店会对阅览室的书籍进行定期更新。

不少书店还与当地文化特色结合，涵养着城市的文化底蕴。

燕山新华书店将故宫文创、荣宝斋文创等文化产品与书香结合，打造特色阅读空间。店内设有“燕地书”专区，摆放燕山本地作者所著图书和有关燕山的书籍，为读者了解燕山本地文化开辟空间。

房山区耕读书院·玙璠书店以“乡土文化艺术传承与推广”为重点，大力开展主题文化推广活动。店内设立“乡土文化”主题阅读角，展示《京西之南》《房山志辑》等具有房山特色的乡土文化图书；定期邀请专家学者开展《耕读书院家风家教研讨培训会》《立秋笔会》等交流分享活动等，为读者打造具有房山特色的城市文化会客厅。

位于大兴区北京印刷学院的毕昇书坊内设有可供学生输出创意和设计的区域，学生可在此进行图书装帧、文创产品开发。此外，店内还摆放有复古印刷机等，读者可以进行免费体验，感受印刷出版行业的魅力。