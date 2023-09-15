飞鹤等中国企业受邀出席联合国可持续发展目标峰会官方边会

美国时间9月18日至19日，2023年联合国可持续发展目标峰会将于纽约举行，峰会官方边会“产业可持续创新”论坛将在前一天召开，隆基绿能、安踏、中国飞鹤等作为中国优秀企业代表受邀出席会议，与中外工商界代表进行对话交流。

据了解，联合国可持续发展目标峰会每四年举办一次，是联合国关于可持续发展的最高级别峰会。本次活动作为2023年联合国可持续发展目标峰会官方边会，由联合国经济和社会事务部（经社部）、清华大学、联合国水机制(UN Water)主办，是经社部首次联合中方机构在可持续发展目标峰会上举行的重要边会。

近年来，中国飞鹤创新性打造了产业集群生态循环模式，为高寒地区玉米秸杆和粪污资源的循环利用提供了可复制的经验。项目每年可以减少近40万吨碳排放，相当于种植了2000多万棵树。同时，飞鹤通过煤改气、引进光伏项目、推广WCM世界级智造体系、改进重点设备等多种方式，不断降低工厂建设、运营过程中的碳排放，持续推动节能降碳，实现绿色发展。

飞鹤在推动产业可持续发展方面的卓越表现，获得了社会各界的认可。今年年初，飞鹤在MSCI ESG评级中获得“A”级，领先于行业。今年6月，飞鹤入选“中国ESG上市公司先锋100”榜单。