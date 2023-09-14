直播预告：如何发现淋巴瘤的蛛丝马迹

每年的9月15日是世界淋巴瘤宣传日。淋巴瘤是起源于淋巴造血系统的恶性肿瘤，是复杂且常见的肿瘤之一。淋巴瘤的发病有什么特征？哪些人是高危人群？如何发现淋巴瘤的蛛丝马迹？

为提高诊疗水平、改善患者预后，提升患者抗癌信心，9月15日10:00，“人民好医生”直播间邀请上海交通大学医学院附属瑞金医院血液科主任医师王黎、浙江大学医学院附属第一医院血液科主任医师俞文娟，和大家分享淋巴瘤的相关知识。

嘉宾简介：

王黎，上海交通大学医学院附属瑞金医院血液科主任医师，博士研究生导师，法国国立生命与健康研究院博士后。担任中国抗癌协会淋巴瘤委员会委员，中华医学会第十一届血液学分会青年委员，中华医学会实验诊断学组委员，中国老年血液学淋巴瘤学组青年委员等职务。

擅长：在淋巴瘤的临床诊断以及疑难淋巴瘤的治疗方面具有丰富的经验。

俞文娟，浙江大学医学院附属第一医院血液科科室副主任，主任医师，硕士生导师。担任中国抗癌协会血液肿瘤青委会副主任委员，中华医学会血液学分会第十一届委员会淋巴细胞疾病学组组员，CSCO抗白血病联盟&抗淋巴瘤联盟青年委员会委员，中国女医师协会血液淋巴专委会委员等职务。

擅长：擅长淋巴瘤、白血病、慢性粒细胞白血病、骨髓增殖性疾病、特发性血小板减少症、多发性骨髓瘤的诊断及治疗。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“名医直播”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

声明：仅供疾病教育时使用，不用于任何推广目的。如有任何问题，请咨询医疗卫生专业人士。