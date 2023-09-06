年轻人为何偏爱中式糕点？

热爱传统文化的年轻人对中式糕点“情有独钟”。中式糕点以原材料源自药食同源、具有补养优势为特色，低糖、低脂的健康食品成为中式糕点市场的主流选择。

并且，随着国潮点心的热度不断攀升，中式糕点消费也趋于日常化和社交化。

中式糕点承载中国文化 预计今年市场继续增长

中国中式糕点指用中国传统工艺加工制作的各式糕点，以面粉或米粉、豆粉、糖油为主料，以蛋品、果仁、豆沙、调味料、食用香精和着色剂作辅料，经制坯、成型、烘烤、蒸制或油炸而成。按类型可以分为月饼类、馅饼类、糕点类、酥饼类、糯米点心类等。

近年来，政府出台一系列食品行业相关政策，涉及食品安全、食品企业生产经营、传统特色食品等多方面，规范食品行业生产经营准则及食品安全标准，为中式糕点行业提供了良好的政策环境。在利好政策推动下，中式糕点行业有望得到进一步发展。

咨询分析师认为，随着居民消费结构的改变和消费水平的提高，作为中国历史悠久、种类繁多的特色食品，中式糕点能够满足消费者对于食品多样化的需求，特别是在特定的传统节日，如春节、中秋节等消费需求更是高涨，传统糕点行业逐渐崛起，承载着中国文化的特殊记忆。

艾媒咨询数据显示，预计2023年中国烘焙食品行业市场规模达3069.9亿元，同比增长7.6%。随着人均消费水平的增长及餐饮消费结构的调整，未来中国烘焙食品市场将持续扩张，预计2025年，中国烘焙食品行业市场规模将达3518亿元。中国烘焙食品行业细分市场潜力巨大，随着自媒体的不断发展，各类网红探店、KOL推荐等促使中式糕点、新中式糕点成新热点。

“新中式养生”潮流盛行 中式糕点补养优势突出

数据显示，2010至2022年中国中式糕点企业数量起伏略大，受国潮兴起及传统手艺愈受重视等影响，2019年企业注册量达到顶峰；而后三年企业数量下降明显，2022年新增企业数为105家。中式糕点赛道竞争激烈，诸多企业不断布局。

比起新玩家，老字号糕点品牌具备较为完整的产业链条，通过充分整合上中下游产业链资源，快速满足市场供需，在中式糕点行业具备先发优势。

2023年7月，世界卫生组织（WHO）发布一系列膳食指南。全球人民日益重视健康饮食，健康需求正成为消费的重要驱动力。中式糕点原材料基本为药食同源，补养优势突出，低糖、低脂的健康食品成为中式糕点的主要发展方向。

数据显示，消费者购买的中式糕点通常为绿豆饼、老婆饼、麻薯、肉松小贝、青团、蛋黄酥、桃酥，产品以酥、香、脆、甜等特点深受消费者喜爱，占比均超四成。产品是品牌的核心竞争力，除传统中式糕点品类外，不少糕点品类通过创新赢得消费者青睐，新中式糕点畅销爆品不断涌现，供不应求。肉松小贝、蛋黄酥、桃酥等以“中点西做”打破传统中式糕点印象；芝麻饼以轻滋养成分和日常化食用场景，其“药食同源”优势突出。随着居民消费升级和城市化进程推进，中式糕点细分市场将会进一步扩大。

IP联名制造话题 青年群体是主要“粉丝群”

“你看三眼仔绿色圆球形的造型，像不像江南时令食品青团？”动画片《玩具总动员》中的人物“三眼仔”虽然不是主角，但一直拥有非常高的人气。近日，某鲜生平台推出与迪士尼的联名产品中就包含一款“新中式糕点”：以三眼仔为原型，将青团设计成极具辨识度的造型。

中式糕点作为中国传统糕点之一，具有浓郁的地域特色和文化内涵，在中国市场上需求广泛。数据显示，年轻群体和中年群体购买中式糕点较多，占比超九成。随着年轻人对传统文化的重视和消费能力的提高，中式糕点渐成其消费热点。

中式糕点依托国潮文化出圈，“国潮”“IP联名”已成传统老字号及新锐中式糕点品牌增长加速器。新一代消费者生活方式的变革催生新的需求场景，消费市场也基于新消费趋势进行迭代更新。中式糕点行业传统和潮流齐头并进，不断通过数字化转型升级构建私域流量。

随着礼赠场景日常化和礼赠对象多元化，中式糕点凭借“颜值”“仪式感”等被更多人选择。商家除主打春节、中秋节等庆点外，结合消费者购物习惯加大线上线下渠道布局，生产满足消费者生日、休闲时刻、聚会等日常化社交场景需求产品。