按摩不当可能越按越伤

“我现在不会随意推拿按摩，建议大家身体不舒服时，选择去正规医院接受诊治。”26岁的张帆（化名）表示，此前她因长时间伏案工作感到颈部酸胀，曾到按摩店按摩。没想到事后身体反而更加不适，不得不去正规医院接受治疗。

很多人喜欢用按摩来解决胳膊酸疼、颈部酸胀这些身上的小毛病，但事实上，因按摩不当影响身体健康的例子却时有发生。按摩不当可能导致哪些后果？哪些人群不适宜按摩？带着这些问题，记者采访了相关专家。

随意按摩或引发健康问题

不久前，深圳一女子疑因按摩导致急性脑梗的新闻引发关注。据报道，事发前几天，该女子曾因脖子疼而使劲捶打按摩颈部。对此，北部战区总医院康复医学科主治医师刘佳表示，按摩虽然有疏通经络、促进血液循环等作用，但如有操作错误、被按摩者体位不当、被按摩者精神过于紧张等情况，就可能对健康造成伤害。

“按摩不当，轻则软组织损伤，重则伤筋动骨。尤其是颈部按摩，操作时一定要结合影像学诊断，不可盲目，否则会导致患者瘫痪甚至死亡。”刘佳告诉记者，曾有患者来诊主诉头痛、颈部疼痛和颈部活动受限，在既往没做过相关检查的情况下要求按摩放松。在医院坚持给患者做影像学诊断后，发现该患者诊断报告显示枢椎齿突即第二颈椎上存在隐裂。

“隐形的骨裂、椎体的滑脱都是按摩的禁忌证，如果没有经过影像学检查，直接应患者要求按摩，后果不堪设想。”刘佳说。

随着现代人们工作方式和生活习惯的改变，颈椎病的发病开始呈现年轻化趋势。光临按摩店的群体不仅有中老年人，还有不少年轻人。湖北省武汉市中医医院推拿科主任医师何生华强调，肩颈部位敏感脆弱，分布了大量重要的神经和血管，一旦按摩时用力不当，对神经和血管都可能造成损伤。

在平时的按摩中，有些人认为力度越大越好，但事实上这样做可能导致筋膜粘连等情况发生。北京中医医院顺义医院推拿科主治医生姜杨阳提醒，正确的推拿手法要求力度柔中有刚、刚中有柔，还要根据具体病位的情况，确定发力的大小、方向、作用点和要达到的深度。

“肌肉牵拉、游泳、瑜伽、八段锦等都可以改善腰酸背痛、肩颈不适的症状。如果自行锻炼后病痛未见明显缓解，需及时来医院进行诊治。”姜杨阳说。

并非所有人都适合按摩

按摩以中医的脏腑、经络学说为理论基础，并结合西医的解剖和病理诊断，用推、按、捏、揉、抖、滚、拍等手法作用于人体体表的特定部位以调节机体生理、病理状况，达到理疗的目的。

“按摩又称推拿，古称按跷、案杌等，是我国劳动人民在长期与疾病斗争中，逐渐总结认识和发展起来的一种治疗方式。”刘佳告诉记者，按摩在一定程度上可以发挥消肿止痛、松解肌肉、调节情绪、缓解疲劳、促进组织修复等作用。

山西省晋城大医院中医科医师相益擘坦言，按摩虽好，但对一些特殊人群并不适用。比如急性组织损伤且局部肿胀严重的患者、腰椎间盘突出症患者、患有骨质疏松的人群以及有部分类型颈椎病的人群都不适宜。他还提醒，对于普通人来说，酒后和空腹时也不宜做按摩。此外在饱腹状态下，按摩会导致人皮肤肌肉组织血液循环加速而影响消化道和大脑供血，从而影响人胃肠道的消化能力或者导致晕厥。因此，专家建议饭后1小时再进行按摩。同时，人在过饿、过累或睡眠不佳等情况下，身体处在血糖过低、缺血缺氧状态，如果这时按摩，有些人可能会出现“晕推”症状，比如头晕、胸闷、心跳加快等。

除此以外，当皮肤出现外伤，比如发炎、烫伤时，按摩会加重伤口感染症状，还有可能由于细菌感染而引起蜂窝性组织炎。如果患了疱疹等皮肤病，也可能因为按摩扩大感染部位。

医疗按摩与保健按摩有差异

“同样是按摩，医疗按摩和保健按摩存在一定差异。二者目的不同，对施术者专业知识的要求也不同。”山西医科大学体育教学部（运动康复系）教师张晓英表示，尽管医疗按摩和保健按摩均是通过按摩的手法使被按摩者消除或缓解身体不适的症状，协助身体恢复正常水平的手段，但是二者仍有一定区别。

医疗按摩又称推拿疗法，是中医外治疗法之一，也是人类最古老的一种主要应用按摩以达到治病目的的物理疗法。除治疗外科病外，还可治疗内科疾病，如妇科、内科、儿科等，对于慢性疾病、功能性疾病、发育性疾病也具有疗效。

保健按摩是指医者运用按摩手法，在人体的适当部位进行操作，以神经反射调节体液循环，从而达到消除疲劳、增强体质等目的。

“按摩属中医外治疗法范畴，尤其强调‘因人制宜’。”刘佳介绍，按摩应选择正规按摩机构或医院，并在按摩之前向施术者说明自己的体质，切勿随意选择“过重”的按摩方式。

刘佳提醒，按摩时还应注意自己的身体反应。如果按摩过程中感觉身体越来越舒畅，且按摩的力度恰好，不会感觉疼痛等就可以继续按摩。但如果按摩期间感觉胸口发闷、头晕恶心、心慌气短，或者是手脚无法自行控制，那么一定要及时停止按摩，并快速去医院进行检查与救治。

“除了上述要点，最重要的是，当我们的身体出现不适时，特别是颈腰等脊柱相关部位出现问题，一定要先去医院进行相关检查，确诊疾病后再听从医生的建议，选择合适的地方进行科学的按摩。”刘佳说。