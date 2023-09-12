问：什么是白露节气？

答：月令七十二候集解》写道 :“白露，八月节。秋属金，金色白，阴气渐重，露凝而白也。"

此时，天气渐渐转凉，清晨时分，人们会发现地面和叶子上有许多露珠，这是因为昼夜温差变大，夜晚水汽凝结其上而为晨露。古人以四时配五行，秋属金，金色白，故以白形容秋露，称之为白露。

来源：摘编自《二十四节气七十二候：中国人的诗意生命美学》（徐立京/著、徐冬冬/绘）第209页



——《个人健康手册（二十四节气·白露篇）》