让希望之光照进病患心田

“科学普及冠心病预防和诊疗知识，有助于提高公众对心血管健康的科学素养。”近日，在位于河北省石家庄市的白求恩国际和平医院住院部7楼心血管内科，该科主任医师赵玉英告诉科技日报记者。

前不久，该院一项探秘冠心病科学防治和就医指导的科普项目，通过了河北省科技厅审批。这个项目的负责人正是赵玉英，这是她们用科普的力量帮助百姓防病的一次有益探索。

“我们将临床实践中发现的一些患者的困扰，以及容易被误解和忽视的问题，用图文并茂的形式和通俗易懂的语言向公众科学解读。”赵玉英介绍，要让公众从医学进步的新技术、新理念中获益。

聊起科研创新之路，赵玉英的智慧、执着、勇气溢于言表。

“科研创新是我一生的热爱。”赵玉英掷地有声地说，要在这条道路上踩出自己的脚印。

作为心内科医生，赵玉英每天除了穿梭于门诊和病房，还要做科研、带教、学习、评比……在这个炎热的夏天，她忙得“外焦里嫩”。

今年6月初，一名70多岁的邢台籍病患因室间隔穿孔住进由赵玉英负责的病房。

手术过程中，赵玉英通过穿刺股动脉、做左室造影、测量穿孔大小、建立动静脉轨道、输送导管和沿静脉血管释放封堵器等一系列抢救操作后，患者的生命体征稳定了。

这是赵玉英近年来做的第12例室间隔穿孔封堵介入手术。谈及这一手术，赵玉英这样说：“封堵器的适配与否，是确保手术一次性成功的关键。”

“我们通常根据患者病情就地取材，快速选择适配的封堵器。”赵玉英坦言，这既要胆大，又要有技巧，更需要一定的创新力。

急性心梗后的心脏通常会破裂，但目前又没有成型的封堵器。面对这一棘手问题，赵玉英迎难而上，成为这条科研攻关之路上的“探路者”。

为给病人找出一条更好的救治之路，赵玉英不断精进自己的技术，“下班回家后，看相关的直播、查阅文献和写笔记，成为我全部的‘业余生活’。”

随着学习的不断深入，赵玉英熟悉了超声影像评估、结构性心脏病介入封堵和冠脉介入技术，由此成为该院“多栖”的复合型人才。

赵玉英对记者笑言：“正是有了自己所学技术和经验的压阵，才有了让‘光’照进病人心脏的可能。”

谈起胸痛中心建设时，赵玉英表示：“我们通过胸痛救治单元建设，有效衔接了社区、基层卫生机构、院前急救、院内绿色通道和后期的康复，打通了患者服务的‘最初’和‘最后’两个‘一公里’，探索了诊疗服务新模式。”

“提高急性心肌梗死成功救治的破题之策，就是建立急性胸痛一体化防治体系。”赵玉英认为，首先需要打通救治起跑线上的“一公里”。

胸痛中心建设深入基层，应运而生胸痛救治单元。“在基层区域建设救治单元，可更早发现、救治、转运胸痛病人，对于胸痛疾病的长期管理及预防具有重要作用。”赵玉英坚信，通过急救系统，可以快速转运、快速接诊急性胸痛患者，让患者在发病最短时间里接受有效诊疗。

谈及何以创新时，赵玉英说：“敢于创新，就是挑战自己眼中的‘不可能’。”

一句话语、一个眼神、一个动作，让人感受到赵玉英清瘦身体里蕴藏的创新精神和“全心全意、精益求精”的白求恩精神。