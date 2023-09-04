抗氧化补充剂可能加速肺癌恶化

瑞典科学家在一项针对小鼠开展的研究中发现，补充维生素C和E等抗氧化剂，可能会增加肺癌肿瘤内血管的形成，促使肺癌恶化并扩散。相关研究刊发于最新一期《临床研究杂志》。

卡罗琳斯卡研究所马丁·博格团队此前发现，补充抗氧化剂维生素E和n-乙酰半胱氨酸会导致肺癌在小鼠体内扩散。为更好地了解这种情况是如何发生的，团队研究了罹患肺癌的小鼠和植入了人类癌症细胞的小鼠。他们在小鼠的饮用水中加入了动物自然产生的维生素C，以及从饮食中获得的维生素E和n-乙酰半胱氨酸。

研究发现，给予小鼠的抗氧化剂剂量越高，其肿瘤内血管形成的速度就越快，对罹患癌症的小鼠和植入了人类癌症细胞的小鼠都是如此。

团队还研究了人类和小鼠的癌症肿瘤类器官。在将这些类器官暴露于高剂量的3种抗氧化剂后，他们发现，这些抗氧化剂中和了类器官中所谓的氧自由基。在之前的研究中，博格团队认为，小鼠在补充维生素E和n-乙酰半胱氨酸后，BACH1蛋白会促进肺癌肿瘤的生长。最新研究表明，当氧自由基水平下降时，BACH1被激活，诱导血管形成。

研究人员表示，这些发现可能会为治疗某些癌症开辟新途径。血管生长抑制剂广泛用于癌症治疗，但可能会产生血栓等严重的副作用。不过，它们可能对肿瘤内BACH1水平较高的人更有效。虽然上述实验都涉及肺癌肿瘤，但他们发现，上述情况也适合肾癌和乳腺癌。