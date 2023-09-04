无障碍设施，建好也要管好（百姓关注）

无障碍设施是方便残疾人、老年人、伤病人士等特殊群体参与和融入社会生活的重要基础条件。

近年来，无障碍设施建设日益提速，不仅方便了特殊人群的日常生活，也彰显了社会文明的进步、城市发展的温度。但与此同时，由于设计、管理等方面的问题，一些无障碍设施不仅没有发挥应有的作用，甚至还存在安全隐患。

广州市读者黄女士的父亲年事已高，住在六楼，没有电梯，老人腿脚不便，所以很少外出。前些年，当地老旧小区改造，楼里加装了电梯，进楼的台阶也改成了坡道，老人喜出望外，“终于可以坐着轮椅出门了”。但走了几趟才发现，无障碍坡道并不好用，“坡道的坡度得有40度，正常人上下都不容易，更何况是推着轮椅”。

老人喜欢去社区小花园晒太阳，一侧入口的草地上，铺着几块供人行走的青石板。石板凹凸不平，轮椅每次都会卡在两块石板之间，必须用力将轮椅的转向轮抬到石板上才能继续前行。另一侧入口则设立了栏杆，栏杆中间留出了一个“Z”形通道。通道很窄，坐在轮椅上的人必须把手脚小心收起，才能勉强通过。有些轮椅稍宽，就没法直接进入通道。

北京市民龚先生打篮球时腿部骨折，需要坐轮椅去医院接受康复治疗。医院离家不过500多米，一路却不轻松。非机动车道和人行道交接处有一个近3厘米高的路缘石，每次家人必须将轮椅高高后仰，才能吃力地将轮椅推上人行道。人行道上有一些地砖松动、缺失，加上随意摆放的共享单车挡道，家人只好推着轮椅绕着走。“走了几回人行道，路不平整，坐在轮椅上颠簸得厉害，后来干脆走旁边的非机动车道了。”龚先生无奈地说。

“无障碍设施建设是一项系统工程，需要做好规划、设计、施工、维护、管理等各个环节，才能发挥出最大效用。”北京市残疾人联合会盲人协会副主席曹军表示，拿盲道来说，马路上一些盲道存在“断点”，有些被铺出多个直角转弯，视障人士体验不佳。目前住宅小区基本没有铺设盲道，门禁系统、电梯也少有盲文标识或者语音播报。各种因素叠加，导致视障人士“能不出门就不出门”。至于广泛关注的盲道被占用问题，目前还没有明确的处罚条例，只能以说服教育为主，无法从根本上解决问题。

江苏常州市读者孙先生今年43岁，因为小儿麻痹后遗症导致行动不便。他考取了驾照，但上路后却遇到不少麻烦，比如停车难问题。“残疾人车位要比普通车位宽，不然坐轮椅的人没法下车。现在很多地方要不没有无障碍车位，要不经常被占用。”

孙先生是影迷，去电影院看电影对许多人而言是一件再平常不过的事，对残障人士却并非易事。“好多影院没有轮椅席位，坐轮椅的人只能到最后一排或者第一排墙边观影。”孙先生说。

“无障碍设施好不好，使用者最有发言权。建议相关部门邀请残疾人、老年人等群体和具有专业知识的人全方位参与无障碍设施的规划、设计、建设，推动无障碍设施从有到好、从能用到好用。”北京大学建筑与景观设计学院副教授李迪华说。各类无障碍设施都有相应的建设标准。譬如，无障碍厕所在入口宽度、内部空间大小、坐便器高度、台盆高度、安全扶手安装等方面均有标准。如果不达标，就起不到应有的作用。“无障碍设施和环境建设应该严格按照相关标准与规范实施，不能‘自行其是’，对排查中发现的无障碍设施缺失、破损、不标准等问题，要严格整改，使其‘物尽其用’。”李迪华说。

我国现有残疾人约8500万，截至2022年底，我国60周岁及以上老年人超过2.8亿人。随着老龄化程度加深，特殊人群对无障碍设施的需求更加迫切。9月1日，无障碍环境建设法施行。曹军期待全社会共同努力，打造更加安全便捷、健康舒适、多元包容的无障碍环境。

《 人民日报 》（ 2023年09月04日 07 版）