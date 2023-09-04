让居家养老享受专业照护服务（人民时评）

推动专业机构服务向社区、家庭延伸，符合社会发展趋势，契合老年人的生活需求和心理期盼

中国人倾向于居家养老，大多数老年人的现实选择也是如此。如何提高对这些老年人的照护水平，各地一直在积极探索。近年来，北京、上海、江苏等地探索推出家庭养老床位服务，依托就近的养老服务机构，将专业照护服务送到老年人尤其是失能、半失能、高龄老年人家中，受到老年人和家属欢迎。

和普通居家养老相比，家庭养老床位在满足家人陪伴心理需求的同时，照护专业性明显提高。家庭养老床位不仅是物理上的一张床，还包含对老人的生活空间实施必要的适老化、智能化改造，如配备24小时远程看护体系，安装一键呼叫智能设备等，以专业化管理提升照护质量和水平。

和请一名护理员上门服务相比，家庭养老床位的优势在于照护服务的稳定性，其背后的支持体系更强。提供前端服务的是一名驻家护理员，但提供业务支持的是一个由医护人员、养老管家、服务人员等组成的团队。这不仅可以提升照护服务专业性，还能更好地提供个性化服务，照顾到老年人各方面需求。一些地区还鼓励支持家庭养老床位的服务机构与基层医疗卫生机构，为服务对象同步提供生活照料、居家护理和医疗服务，促进医养、康复服务在居家环境中深度融合。

家庭养老床位的出现，折射出我国基本养老服务体系的不断完善。近年来，我国着力构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，探索更多养老新方式。《“十四五”民政事业发展规划》提出，健全建设、运营、管理政策，发展“家庭养老床位”。政策支持，加上有更多基本公共资源下沉到群众身边，为家庭养老床位的兴起创造了条件。家庭养老床位的发展，创新了居家养老服务方式，不仅有助于缓解机构养老资源不足，也可以让下沉到基层的医疗卫生服务资源发挥更大作用。

当前，家庭养老床位仍处于起步阶段，发展和完善的空间还很大。比如，服务质量如何保证，责任风险如何划分，等等。解决这些问题，需要在制度化、规范化上进一步发力，加强家庭养老床位的质量和标准建设，对服务内容、频次、收费及各方权利义务、风险分担机制等作出规范，并加强监管。比如，上海提出，提供家庭养老床位的养老服务机构一般需形成“15分钟服务半径”，确保及时响应服务对象需求。

作为新生事物，家庭养老床位的发展还面临诸多挑战。比如，对一些家庭来说，这项服务还不够经济；开展相关业务的养老服务机构，则面临盈利能力不足、专业护理人员匮乏等困难。完善家庭养老床位这一服务新模式，需要政府部门、养老服务机构、家庭形成合力，也需要更多社会力量的参与。用好各方面资源，有针对性地加强扶持，才能推动这项有益探索日益走向成熟。

居家养老是我国最主要的养老形式，在机构养老资源有限的情况下，推动专业机构服务向社区、家庭延伸，符合社会发展趋势，契合老年人的生活需求和心理期盼，可以让更多老年人在家享受到专业化、个性化照护服务。随着老龄化程度不断加深，紧紧围绕老年人需求，积极创新养老服务模式，加强养老服务能力建设，就能不断提升居家养老水平，让广大老年人过上更有品质的晚年生活。

《 人民日报 》（ 2023年09月04日 05 版）