百岁骨折患者上海成功手术 专家：高龄骨折患者尽量尽早手术

中新网上海9月2日电 (记者 陈静)高龄甚至百岁老人股骨转子间骨折常令人谈之色变，是保守治疗还是手术？这个问题困扰不少民众。

上海交通大学医学院附属仁济医院(下称：仁济医院)创伤骨科副主任医师李占玉2日接受采访时指出，高龄老人甚至是百岁老人，只要能耐受麻醉，还是建议能手术尽量早手术。早期手术，患者可以早期翻身、坐起来，便于护理，稳定性骨折可以尽早下地行走，生活质量明显改善。术中和术后还可以及时输血，纠正贫血。

据悉，在医疗界，高龄老人股骨转子间骨折常被称为“人生最后一次骨折”，对这类患者，如果采取保守治疗，或会引起持续隐性失血、下肢深静脉血栓形成、肺部感染、泌尿系感染、肺栓塞等严重并发症，死亡率很高，1个月内死亡率超过20%。仁济医院方面表示，及时评估，尽早手术，是降低死亡率的最佳手段。

李占玉分享了一个病例： 百岁老奶奶不小心摔倒，被诊断为股骨转子间骨折。她一翻身就剧烈疼痛，夜不能寐，大小便更是无法自理。上海的创伤骨科专家突破“年龄禁区”，成功实施股骨转子间骨折髓内钉内固定术。百岁奶奶手术后恢复良好，将重启有质量的生活。

据悉，百岁患者接受外科手术，可谓极大挑战。全面检查后，专家们发现，这位老奶奶平时有高血压、耳聋。麻醉风险也是百岁奶奶需要面对的一个挑战。麻醉科专家赵延华给患者进行了腰麻联合神经阻滞麻醉，以减少术中麻醉及术后拔管困难等风险。

仁济医院创伤骨科李占玉和周春两位医生对百岁奶奶骨折处进行闭合复位后，仅用40分钟就完成了髓内钉内固定。术中出血仅约50毫升，术后老奶奶顺利返回病房。术后第二天，老奶奶已能自己吃饭、翻身，能在家属的陪伴下在床边坐半小时，晚上也能舒舒服服睡觉了。术后5天，老奶奶转到医联体继续后续康复治疗。

事实上，对于股骨转子间骨折的老年患者，坊间有很多认识误区。李占玉指出，很多老年人因为害怕手术风险会选择保守治疗。其实，保守治疗并不意味着就真的安全了。老人们会面临各种问题，很多老人肢体疼痛剧烈，不敢翻身甚至移动，会引发下肢深静脉血栓，引起肺栓塞、脑梗和心梗。高龄老人长期卧床还会引起褥疮、肺部感染和泌尿系感染，这些都是致命的并发症。此外，骨折端持续失血，还会引起严重贫血，也会诱发心肺脑原有疾病加重。

在专家看来，对于高龄老人而言，手术时机的选择也很重要，指南建议尽量24小时内手术，可以显著降低术后并发症和死亡发生率；超过36-48小时，死亡风险显著提高。李占玉认为，不能等到所有检查做完、一切指标接近正常才手术，等调整好了，肺部感染可能出现了，失去了手术机会；如果全身情况差、内科疾病多，调整状态后，最迟72小时内也要手术。这位专家强调，这种手术是救命手术，完善术前准备后，越早越好，这既需要医生的胆大心细，又需要家属的理解和支持。

老人在接受手术后，康复时机也很重要。老年股骨转子间骨折患者，无论术前评估还是术后康复，都需要骨科医生、内科或老年科医生、康复科医生等多学科团队共同参与。如果患者全身条件允许，应该在术后24——48小时内，在康复科医生或者康复治疗师的指导下开始康复。专家们特别提醒，“早下地”和“早负重”是两个完全不同的概念。手术后，可以早下地活动，但患肢能否早负重，还需制订个性化康复计划。对于严重不稳定性的转子间骨折患者，下地负重太早，容易引起内固定失败，病人可能要承受二次或多次手术治疗的痛苦。

在采访中，记者了解到，老年人只要发生过一次股骨转子间骨折，也就是脆性骨折，就可以诊断为骨质疏松症；而治疗骨质疏松症，需要长期补充钙剂和维生素D3等药。因为股骨转子间骨折，一年内再骨折的发生率是20%，所以仍要积极治疗，预防再次骨折发生的危险。医院方面特别指出，肾结石的发生不是因为补充钙太多的缘故，而是人体内钙代谢紊乱所致。长期补钙，钙吸收增多，血钙稳定，肾结石反而不容发生。