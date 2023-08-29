“撂倒”张学友的“耳水不平衡” 到底是啥病？

前段时间，张学友在演唱会上跌倒引起大家的关注，他事后解释说其自幼便受到“耳水不平衡”的困扰。当天眩晕倒地也正是因为此症。一时间“耳水不平衡”这个词进入公众视野。我们的耳朵里真的有水吗？水是从哪里来的？这个病如何治疗？今天，耳鼻喉科医生就来为大家揭秘。

我们的耳朵里的确有液体

先来明确一下，我们耳朵里的确是存有液体的。要说清液体到底是哪来的，就需要我们先了解一下耳朵的结构。耳朵分为三部分：外耳、中耳和内耳。

内耳在最深处，又分为听觉器——耳蜗，和平衡器——前庭。在内耳外层是一层骨质结构，称为骨迷路，里面充满外淋巴液。在骨迷路内，又有个膜质结构，叫膜迷路，膜迷路里面充满内淋巴液。正常情况下，人的内耳充满了淋巴液，当内淋巴液分泌过多或者正常吸收功能障碍时，就会出现内耳膜迷路积水，这个膜迷路积水就是张学友所说的“耳水不平衡”。

但，“耳水不平衡”并不是专业的医学术语。临床上它被称为——梅尼埃病，过去称之为“美尼尔氏综合症”。也就是说，梅尼埃病是一种原因不明的、以膜迷路积水为主要病理特征的内耳疾病。

耳朵“积水”有五大典型表现

一般来说，梅尼埃病有五个典型的临床表现：

反复发作的眩晕 发作性眩晕多持续20分钟至12小时，常伴有恶心、呕吐等自主神经功能紊乱和走路不稳等平衡功能障碍，无意识丧失。间歇期无眩晕发作，但可伴有平衡功能障碍。双侧梅尼埃病患者可表现为头晕、不稳感、摇晃感或振动幻视。

波动性的听力下降 一般为波动性感音神经性听力下降，早期多以低中频为主，间歇期听力可恢复正常。随着病情进展，听力损失逐渐加重，间歇期听力无法恢复至正常或发病前水平。多数患者可出现听觉重振现象。

耳鸣 多出现在眩晕发作之前。耳鸣在眩晕发作时加剧，间歇期自然缓解，但一般不消失。多是单侧耳鸣，少数患者有双侧耳鸣。

耳闷胀感 发作期患侧耳内有胀满、沉重或压迫感。随着病情发展，耳鸣和（或）耳闷胀感可持续存在。

自主神经功能紊乱 恶心、呕吐、面色惨白、出冷汗、脉搏迟缓、血压下降等，出现平衡障碍，但意识清醒。上述症状在睁眼转头时加剧，闭目静卧时减轻。眩晕常反复发作，复发次数越多，持续时间越长，间歇越短。

这六项检查可帮助确诊

如何才能确诊梅尼埃病呢？首先，基本检查包括耳镜、纯音和声导抗。此外，根据病情还可选择以下检查项目：

听力学 包括脱水剂试验、耳蜗电图、耳声发射、ABR等。

前庭功能 包括自发性眼震、凝视眼震、视动、平稳跟踪、扫视、位置试验、冷热试验、旋转试验、摇头试验、头脉冲试验、前庭自旋转试验、前庭诱发肌源性电位（VEMP）等。

平衡功能 静态或动态姿势描记、平衡感觉整合能力测试以及步态评价。

耳鸣 耳鸣声调及强度匹配检查。

影像学 首选含内听道桥小脑角的颅脑核磁，有条件者可行钆造影内耳膜迷路MRI成像。

病因学 包括免疫学检查、变应原检查、遗传学检查、内分泌功能检查等。

无法治愈 但治疗可缓解病情

由于梅尼埃病的病因现在尚不清楚，目前认为这是一个终身性疾病，还没有根治性的办法。不过，通过改善生活方式、药物治疗、手术治疗和综合治疗等方法，可以达到预防或减轻眩晕的严重程度和发作频率，最大限度地提高患者的生活质量。

治疗的原则是阶梯治疗方案；急性发作期给予对症治疗控制眩晕；间歇期以预防和减少眩晕发作频率，减轻和预防听力损失、耳鸣或耳闷胀感，提高患者生活质量为主。

现在，梅尼埃病患者通过镇静类、利尿类、激素类等药物治疗，症状大多可以得到缓解。并且，由于梅尼埃病是一种阵发性的疾病，患者只需在发病时服药即可，不用终生持续服药。

对于非常顽固且严重的反复眩晕，在保守治疗或药物治疗六个月无效的情况下，还可以进行手术。比如内淋巴囊手术、三个半规管阻塞术、前庭神经切断术、迷路切除术等。但由于迷路切除手术伤害比较大，一般都会慎重选择。

避开诱发因素 记住五个健康提示

至于诱发梅尼埃病的原因，目前尚不明确。但可能与内淋巴产生和吸收失衡有关。诱因包括：劳累、精神紧张及情绪波动、睡眠障碍、不良生活事件、天气或季节变化等。

日常生活中该如何避免诱发呢？

1.患者要充分了解本病，消除恐惧心理。

2.发作时建议卧床休息，切记防跌倒，并对症治疗。

3.平时要调整生活方式，规律作息，避免不良情绪、压力等诱发因素。

4.建议减少盐分摄入、控制摄水量、避免咖啡因制品、烟草和酒精类制品的摄入。

5.除此之外，尽量远离危险的地方，日常活动时要多加注意。避免梅尼埃病突然发作时造成危险，日常爬楼梯、骑车、开车时都要多加注意。

!多知道点

这种病也能导致“晕”倒

引起眩晕的原因很多，比如耳石症又叫“良性阵发性位置性眩晕”，是指头部迅速运动至某一特定头位时出现的短暂阵发性发作的眩晕和眼震。“耳石”是一种碳酸钙结晶，正常情况下耳石位于内耳椭圆囊斑和球囊斑，负责人体平衡。典型临床表现：头部位置变动时出现反复眩晕，持续不超过1分钟。

耳石症具有自限性，往往不需要特殊的干预治疗，可以在数周内痊愈。如果耳石症的症状过于严重，可以考虑使用耳石复位的方法治疗。

美尼尔综合症和耳石症是两种截然不同的疾病，患者应该要根据医生的专业诊疗结果来了解自己的患病类型，并对症治疗。此外，在日常生活中应该要注意避免耳部进水、受到撞击等。

总之一句话：出现任何类型的眩晕，及时到正规医院就诊才是正确的打开方式。

文/杜晶艳 温晓慧（北京朝阳医院）