气温下降还需防晒吗？物理防晒霜和化学防晒霜该如何选择？一文了解

进入9月，我国大部地区高温退场，初秋的天气已经明显没有前段时间炎热，现在外出还需要防晒吗？不同防晒霜又有何区别？涂抹有什么讲究呢？一文了解。

1 是否需要防晒 关键看紫外线指数

据专家介绍，对皮肤产生伤害的主要是阳光中的紫外线波段，我们可以通过天气预报中的紫外线指数来了解大气中紫外线辐射的情况。当紫外线指数达到5或以上的时候，就要注意防晒了。

2 阴雨天是否也需要采取防晒措施呢？

如果是在阴雨多云的天气里，也会有紫外线辐射吗？是否也需要采取防晒措施呢？

在北京大学物理学院实验室，专家利用探测器在室外阴天环境对太阳光进行光谱采集，收集阴天时阳光中紫外线的数据，随后与同时段晴天时的光谱进行对照，通过数据比对来判断紫外线照射是否因为阴天而降低到不需要进行防护的程度。

北京大学物理学院凝聚态所所长 刘开辉：通过我们的实验表明，实际上阴天紫外线照射的幅度并不是太低，依然有做紫外防护的必要。

国家应急医学研究中心教授 刘爱英：有些人认为，只有晴天需要防晒，阴雨天就不需要防晒，这是不对的。因为阴雨天的时候紫外线也仍然存在，就像UVA，它是一个穿透能力特别强的紫外线，所以，不管是阴雨天还是晴天，我们同样都要需要使用防晒霜。

3 不同防晒霜有何区别？涂抹有什么讲究？

为了防晒，很多人外出前会涂抹防晒霜，防晒霜的涂抹有啥讲究？又该如何选择呢？

根据成分不同，防晒霜主要分为物理防晒霜和化学防晒霜两种。

国家应急医学研究中心教授 刘爱英：物理防晒霜涂抹到皮肤上以后，通过阻挡反射和散射的方式预防紫外线照射到皮肤，引起皮肤损伤。化学防晒霜主要是一些化学物质，涂抹到皮肤上以后，与我们的皮肤的角质层络合，在紫外线照射的情况下，发生一种化学反应，起到防晒的功能。

物理防晒霜通常涂抹即生效，而化学防晒霜形成保护膜需要一定的时间，通常需要在出门前20—30分钟涂抹。那么什么样的涂抹方式才正确呢？

在实验室里，专家搭建了一台模拟太阳光谱的设备，同时用一台探测器模拟皮肤感受到的太阳光照射，探测器感受到的信号会以数据的形式显示在电脑上，便于进行对比。

北京大学物理学院凝聚态所所长 刘开辉：所以整体的感觉是涂抹方式可能非常重要，我们可以看到涂抹比较均匀，形成质密的保护膜，如果这个防护产品本身是达标的，防护效果将非常不错。

专家表示，通过实验，转圈涂抹的方式更容易形成均匀的保护层，而点涂和推抹涂容易出现涂层薄厚不一的情况，会出现厚处保护良好，薄处防护不佳甚至没有防护作用的情况。

4 如何选择合适的防晒霜？

除了物理防晒霜和化学防晒霜之外，近期生物防晒制剂也备受关注，它们之间的区别又在哪里呢？

生物防晒是在物理防晒霜和化学防晒霜的基础上增加了生物制剂的成分，专家介绍，生物制剂在一定程度上起到了修复的作用。

国家应急医学研究中心教授 刘爱英：生物防晒霜，就是对紫外线照射皮肤，引起皮肤炎症反应的一个保护性的修复功能，并不是真正起到预防紫外线损伤和照射皮肤的作用，所以在我们日常生活中最常用的还是物理防晒霜和化学防晒霜。

专家提示，防晒霜的使用要根据自身身处地区的不同、皮肤户外暴露时间的长短，以及不同的皮肤类型来选择，有皮肤疾病、敏感肌或者刚刚做过光电治疗的人群，尽量选用物理防晒霜。

北京大学物理学院凝聚态所所长 刘开辉：我们把在市面上随机购买的一些产品，均匀地涂抹在透明的塑料片上。我们把这个塑料片放在探测器的前面，在屏幕上就会看见信号的减少，实际上它模拟的就是我们皮肤感受到了这个紫外光的减少。

实验分别采用了三组物理防晒霜和化学防晒霜，通过收集模拟光透过防晒霜照射在探测器上的信号生成光谱，并进行对比。

北京大学物理学院凝聚态所所长 刘开辉：从我们的测试结果来看，物理防护和化学防护的防晒霜，它们的效果在短期上来看是非常接近的。(央视新闻客户端 总台央视记者 王晨)