健康与美如何兼得？这场发布会聚焦“头等大事”

中新网北京9月2日电(邵萌)颜值经济时代，随着新消费盛行以及饱受脱发等毛发问题困扰的群体逐渐扩张，越来越多消费者对毛发健康及毛发美观的需求提升，尤其是“一边熬夜，一边养生”的Z世代。如此形势下，“毛发美学”成为当前的必然课题，毛发健康行业业态不断升级，逐步走向专业化、一体化、个性化。

9月1日，由中国新闻网主办、中国科学院上海营养与健康研究所支持的《2023中国毛发健康生活方式蓝皮书》发布会在北京举行。来自毛发健康领域的专家学者和业界品牌代表围绕健康生活方式、毛发健康新需求、科研成果转化等话题展开探讨。

毛发美学正成为刚需

Z世代和“她经济”领跑消费

中国新闻网总编辑吴庆才在致辞中表示，当下的年轻人有着更广阔的眼界，更丰富的知识素养和更强烈的自主意识，更追求“不同”和“开拓”。而这背后体现的正是随着经济社会的发展，人们日益增长的美好生活需求——既要享受生活，也要积极自律；既追求健康生活，也兼顾潮流与美学。

“以本次发布会关注的毛发健康问题为例，能够注意到，近些年来，相对于年长一辈，90后、00后们不仅更加重视头发的健康状况，也更在乎与之相关的审美质感。”吴庆才说。

“从事毛发疾病诊疗数十年，毛发领域的变化让我感慨万千。”北京同仁医院皮肤科副主任、主任医师魏爱华表示，毛发患者治疗需求不断增长，毛发治疗方面的变化则更多。之前很多患者不知道脱发是疾病，有的出现了很明显的脱发问题才来到门诊。现在更多年轻人更关注毛发健康，刚开始脱发甚至不脱的时候就会寻求如何预防，如何早发现、早诊疗。

治疗需求也变得更加多样化。“从疾病的治疗需求转化到美的需求，比如植发，原来哪里稀我们植哪儿，现在更多是为了更加美观，比如有些人头发状态已经不错了，还想把眉毛植得更好看，还想植个美人尖。” 魏爱华说。

《2023中国毛发健康生活方式蓝皮书》(简称《蓝皮书》)调研发现，受毛发健康困扰的群体逐渐低龄化，“90后”“00后”年轻群体受毛发困扰的占比分别为74%、73%。52%的“90后”、“00后”更愿意选择专业医疗机构以解决毛发问题。

人们对头发健康和美丽的需求逐渐增加，74%的消费者关注养发，62%的消费者关注预防脱发。女性植发消费群体规模迅速增长，选择机构时更重视美学因素。相较于年长群体，年轻群体更在乎毛发美学，近26%的“00后”消费者对美学设计十分关注。

年轻人偏爱定制化方案

“一人一案”成新趋势

“基于毛发健康日益增长的需求，不同需求的消费者已有多样的产品和诊疗方式以进行养护、修复和治疗，毛发健康行业业态不断升级，行业逐步向专业化、一体化、个性化升级。” 中国科学院上海营养与健康研究所产业与技术情报部副主任、研究员陈大明说。

《蓝皮书》调研发现，50%的消费者同时关注“植发+养发”，植养一体成为毛发医疗市场的趋势。目前，国内市场主体主要包括全国民营连锁植发机构、民营非连锁植发机构、医美机构植发科以及公立医院的毛发科室。根据企查查数据统计，截至目前，中国植发企业有在业/存续植发相关企业中民营企业占比63%，已成为市场主流。

个性化、定制化的植发需求也在显露。据《蓝皮书》数据，74%的消费者在选择专业机构的时候会考虑机构的一体化诊疗能力，寻求更有针对性的、个性化的治疗方案。年轻人群更偏爱定制化解决方案。

魏爱华表示，面对这样的变化，理想的毛发医疗模式要有综合化的服务理念，要满足不同患者的所需，要洗养护植治五位于一体；要有规范化和个体化的理念，既要在规范化指南共识指导下，还要结合患者需求个性化的因素。毛发问题的综合诊疗、个性化诊疗、一人一案式诊疗将是行业的未来趋势。

她认为，在刚需和求美双重驱动下，也要体现“一人一案”式的具体的、个性化的诊疗服务，这样才能更好满足人民群众对美好生活的向往和对美的追求。

一边熬夜一边养生“不可取”

“生活方式与脱发密切相关”

Z世代人群已逐渐成为毛发医疗市场的主力军，他们有着自己独特的生活方式。不少年轻人选择“一边熬夜，一边养生”“保温杯里泡枸杞”。在“从‘Z世代’圈子文化谈健康圈的‘头’等大事”圆桌分享环节，专家们提醒，年轻人脱发与生活方式非常相关。

“熬最深的夜，敷最贵的面膜、可乐+枸杞，啤酒+党参那种方式，绝对是自欺欺人的，长此以往对健康非常不利。” 魏爱华表示，生活方式和毛发疾病密切相关。心理、饮食、睡眠、过度减肥这些行为因素都可能导致脱发。

她举例称，心情不好、熬夜、烫染接、不注意防晒等都会让头发受损。饮食方面，年轻人快餐饮食、暴饮暴食、喝酒、熬夜、高油脂饮食等会导致油脂分泌过多，出现脂溢性皮炎，进而影响毛发状态，过度节食减肥也会导致脱发。建议年轻人要科学地生活，要健康地运动，合理地饮食，阳光的心态，规律的作息。

雍禾医疗雍享院长徐鲁称，现在很多有毛发困扰的年轻人会收集一些自媒体的科普信息，其中有一些确实是科学的，但也有些是没太多帮助或有雷区的，这要求植发机构与公立医院一定要回归科学的本质，帮助他们摒除不良信息。“当然，这些年轻人得到的信息比老一辈得到的信息更多，最早有人说脱发可以用生姜来治疗，还有更荒谬、没有任何科学依据的治疗方式，其实是有风险的。”

作为中国电影金鸡奖/百花奖艺人整体设计师、造型师，张凌凯对此也深有感触。

“在我的工作环境里，大家对自己的发量有非常高的要求。很多艺人特别怕顶光，一是脸上会沟沟壑壑，二是会影响头皮。发型是整个造型非常重要的一部分，很多艺人对发量的追求程度到了极致的状态。特别是艺人或00后对发量的关注已经把它变成了生活方式的一部分。”

毛发健康技术持续提升

科研成果需转化为实际应用

毛发健康问题困扰着许多人，《蓝皮书》调研显示，91%有毛发困扰的消费者认为毛发健康问题已经对生活造成了负面影响。因此，毛发健康科研成果转化具有重要意义。

徐鲁认为，毛发行业发展趋势一定是“一体化诊疗”。包括临床上常见的皮肤病以及美学结合在一起，解决脱发问题。以往的解决手段比较单一，现在会先看患者的皮肤质地、是否有基础性疾病，之后做基础检测，做头皮、毛内在高倍镜下的情况检测，通过脱发等级的分类再进行治疗。

他表示，相比以前单一的治疗手段，现在治疗手段也更加丰富。比如有低能量的红光照射，蓝光抗炎消毒的设计，还有从生活美学上进行临床辅助治疗的养护产品。

徐鲁称，植发手术并非一劳永逸，现在的理论是，植完发以后才是头发变好的开始，后期会给消费者用一些养护产品进行后期养护，保证头皮的营养状态和血液是好的，皮肤酸碱平衡度是好的，油腻皮肤的控油做的到位，后期长的头发一定要比没有做的好得多。

毛发健康管理未来会如何？

“将融入人们日常生活”

近年来，随着国民生活水平的不断提高，人们不再仅仅满足于毛发健康的普通诊疗，更愿意为美付费，把毛发健康管理融入自己的日常生活。这不仅是年轻一代消费者自我诉求的提升，也是对未来美好生活方式的全新阐释。

《蓝皮书》调研发现，毛发健康问题影响个人形象和自信心，消费者选择植发主要为提升个人形象。92%的消费者认为毛发健康问题会影响到个人的形象，72%的消费者认为毛发健康问题会影响自信心。79%的消费者认为在影响到个人形象的时候需要选择植发，64%的消费者认为植发可以提升自己的形象，让自己更好看。

由于对美学要求逐步提高，如今医生也借鉴最新的妆发潮流或明星发型模板为患者服务。对于不少年轻女士来说，植发及毛发养固等医疗手段逐步成为日常美容的一种选择。

在魏爱华看来，未来毛发医疗行业要做“四化”。首先，诊疗要综合化，洗养护植治，满足不同患者多元化的需求；其次要标准化，良好的效果建立在正确的诊断基础上；第三要个体化，在规范化诊疗基础上要结合患者个体化的因素；最后要全程化，脱发是长期的过程，要注意从预防到治疗到宣教方方面面。

徐鲁补充说，后期的发展方向一定是整合全部资源的力量来共同攻克难关，公立医院和民营医院各取所长，加强合作。还要精细化，把美学知识整合到植发手术过程中，满足爱美人士的要求。

他表示，脱发是很缓慢的过程，治疗也不是一蹴而就的。急功近利的思想在治疗毛发健康产业过程中是要不得的。一定要在治疗过程中坚持长久的方向，这是一个循序渐进的过程。