湖南省郴州市汝城县：织密“急救网” 书写“心”奇迹

近年来，湖南省郴州市汝城县针对急性疾病问题，合理建强人民医院胸痛中心并顺利通过中国胸痛中心认证。汝城县积极发挥党建引领作用，以创促建，推动县域医疗事业发展取得显著成果。目前，汝城县冠心病外转率已由2019年疾病谱第8位下降到了第40位，急性心肌梗死患者外转率由100%降低至10%，心血管疾病重症患者抢救成功率由原来的30%上升至70%。

突出全覆盖、快反应，建救治网络

2019年3月以来，汝城县以“早发现、早转运、早处置、早救治”为原则，着力构建“以县人民医院为中心、全县14个乡镇卫生院为网点、217个村居卫生室为网底”的全县胸痛急诊急救网。网络体系建成后，在一次次与病痛的较量中书写了“心”奇迹，被群众亲切地称为“救命网”“初心网”。

瞄准诊疗力、急救畅，强救治网络

汝城县与各乡镇卫生院党支部签订“党建共联共建协议”，提高急症识别力、处置力、治疗能力，将党建优势转化为急救优势，组建一支急诊科、心血管内科、介入科、重症监护室、护理部、呼吸内科等多学科协作的胸痛急救快速反应团队。乡镇卫生院、村卫生室配备心电图设备，并及时邀请县胸痛中心专家进行“云上会诊”。卫生院还配备救护车、急救设备及胸痛“一包药”，确保患者得到及时高效救助，全力将“急救网络”织密织牢。

发力普及面、预防端，扩救治网络

汝城县坚持走群众路线，在乡镇村社区开展“送医上门”主题党日活动，提供体检、义诊服务，普及预防和处置胸痛等疾病常识，提高群众健康素养，帮助患者选择正确的就医途径。为了让医院各部门和学科熟知急性胸痛诊治相关的标准和流程，汝城县针对不同岗位开展分层培训，普及应知应会及心肺复苏技能。（作者：袁冬梅）