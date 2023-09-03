湖北来凤：一株藤茶 “回甘”一方

8月26日，湖北省恩施州来凤县绿水镇老寨村，山坡上绿浪起伏。60多岁的查守国腰挎笆篓，手指在藤茶枝条上翻飞。一个上午，他采了5公斤龙须，拿到村里的藤茶加工厂卖了220元。

“我种了4亩藤茶，今年龙须已采4季，卖了近1.5万元。加上普叶，今年挣2万元没问题。”查守国乐呵呵地说。

藤茶，学名显齿蛇葡萄，主要生长在武陵山腹地，是一种古老的中草药资源、类茶植物资源和药食两用植物资源。当地人采摘幼茎、藤须、叶片，制成茶叶，被土家人奉为“神仙草、长寿茶”。

来凤县委书记李伟介绍，近年来，来凤县以藤茶全产业链建设为抓手，着力打造农业特色产业“百亿产业集群”。目前，全县藤茶种植面积8.63万亩，开发出4大系列69个产品，年产值12亿元。

“藤茶是我国特有的药茶兼用植物，在我国多个省份有生长，主要分布于贵州、云南、湖南、湖北、广西等省区。”中国工程院院士、中国农业大学教授谯仕彦介绍，数百年来，藤茶作为一种常用草药，用于治疗黄疸型肝炎、感冒发热、咽喉肿痛。

科技特派员向班贵出生于中医家庭，在长期的行医过程中，他发现用岩坡上生长的野生藤茶“治疗”眩晕病效果很好，每年都要采集一部分晒干后放在药袋里，免费送给村民。

“它为什么有效果？到底含有什么成分？”当年，为一探究竟，他做了一个在别人看来近乎疯狂的举动：月工资561块钱的他，花了7万块钱，将藤茶送至中国药科大学，做品种鉴定和药理成分分析。原来，来凤藤茶富含17种氨基酸和14种微量元素，总黄酮平均含量≥20%（须茶检测最高含量53克/100克），是目前发现的自然硒和黄酮含量最高的植物。

2000年，眼见野藤茶不够用，向班贵与华中农业大学、湖北民族大学合作，试验野生驯化栽培技术。2003年，“藤茶仿野生栽培与加工技术研究”获得恩施州人民政府科技进步三等奖。同年，驯化栽培的显齿蛇葡萄作物品种，被命名为“凤鸣藤茶”。

起初，向班贵采用扦插育苗再移栽的方式，实现三年丰产，平均一株1.1元，按一亩种植1500株算，种苗成本约1650元。2008年，他又研发出直插技术，不但成活率高，还实现了当年丰产，单株成本降至0.4元，一亩1500株，种苗成本只有600元。

2009年，“藤茶品种选育及开发利用”项目荣获湖北省人民政府科技进步奖二等奖。

8月27日，来凤县三胡乡三堡村村民杨奎，正忙着把藤茶打包好通过快递发往上海、重庆和武汉等地。

49岁的杨奎，多年前在外地打工，操作机床时发生意外，致左手残疾。2013年，因病和残疾，杨奎家被列为建档立卡贫困户。在当地党委政府的帮扶下，2014年冬，杨奎在自家地里发展了10多亩藤茶苗圃。2015年，杨奎流转135亩地种植藤茶，并注册成立了合作社。如今，他家还建起了藤茶加工厂，每年利润超100万元，带领50名脱贫户吃上藤茶饭。

“平时我在基地扯扯草，一天能挣80元。到了采摘季，采摘龙须每公斤16元，一天下来能挣150多元。”脱贫户谭菊香说，她每年在专业合作社务工能挣2万多元。

怎样推动一二三产融合，不断延长藤茶产业链，提升藤茶附加值？来凤一直在探索。

前段时间，来凤金祈藤茶生物有限责任公司黄酮提取车间，工人们又忙了起来。金祈藤茶公司很早就开发出了牙膏、含片等藤茶产品，但一直委托外地企业加工。2020年，在来凤县委县政府支持下，公司投资5000多万元，新建消毒液、牙膏、黄酮提取等生产线，形成年产150吨黄酮、2000万支牙膏、300万瓶消毒液、6000万袋袋泡茶以及高端固体饮料等生产能力。去年，来凤县投入1100万元，公司自筹400万元，对原有藤茶黄酮提取车间实施技改，藤茶中提取黄酮可提高到80%。

当前，来凤现有的8.63万亩藤茶中，获得有机藤茶基地认证879亩，全国绿色食品原料标准化生产基地5.2万亩。65家企业、82个藤茶专业合作社从事藤茶生产经营，开发有保健品、原茶、食品和日化产品四大系列69个产品，注册藤茶商标86个。

来凤县藤茶产业发展局局长赵正茂介绍，来凤积极与中国科学院、中国药科大学等院校联合研发，与中国农科院茶叶研究所合作成立藤茶产业研究院，改进藤茶加工工艺，率先在全国制定藤茶生产标准和质量标准。研发的富硒藤茶系列产品成为国家地理标志保护产品，获得保健品蓝帽子、GMP生产规范、地理标志、绿色食品等七大认证。

在绿色茶园之畔，研学、露营等农旅融合的业态也逐渐兴起。一株藤茶，牵手一二三产，基本形成了集种植、加工、流通、销售、茶旅于一体的全产业链条。 （本报记者 张锐 王建宏 严德勇 本报通讯员 向相辉）