哥斯达黎加中医药大学在哥获批 推动中医药文化走向世界

中新社天津9月1日电 (孙玲玲 尹伟)记者1日从天津大学获悉，日前，哥斯达黎加公共教育部全国私立大学高等教育委员会正式批准了哥斯达黎加中医药大学的创立。该大学是西半球的首家中医药大学，将成为哥斯达黎加首个为医学从业人员和健康专家提供专门中医药和针灸相关教育的学校。

消息传来后，哥斯达黎加中医药大学项目团队在中国的唯一代表海德·阿拉维兴奋不已，因为这意味着该项目经过十多年的努力即将变成现实，并将推动中国的中医药文化传入拉丁美洲。

海德·阿拉维来自加拿大，目前正在天津大学环境学院攻读硕士学位。今年5月，他加入哥斯达黎加中医药大学项目，作为该项目在中国的唯一代表参与筹建工作。

自来到中国以后，海德对中国特有的中医药文化产生了浓厚兴趣。“我母亲曾经膝盖不舒服，我建议她尝试中医针灸，在经历了六七个疗程后，她的症状得到了很大的缓解，这让我对中医药的发展充满了信心。我希望能够推动中医药文化走向世界，使更多人受益。”

“这所中医药大学成立后，将为哥斯达黎加培养大量中医药人才，并推动哥斯达黎加以及周边地区中医针灸学术研究和教育培训，促进中国和拉美地区的文化交流。”据海德介绍，这所大学不仅是哥斯达黎加的第一所中医药大学，也是西半球的首家中医药大学。项目将在高等教育、健康科技发展、旅游和投资吸引等多个领域促进和加强哥斯达黎加与中国之间的关系。

海德·阿拉维主要负责哥斯达黎加中医药大学项目团队与世界针灸学会联合会(简称世界针联)的合作推动。项目在哥斯达黎加获批的消息传来后，海德多次前往世界针联北京总部商讨具体的合作共建事宜。目前，他已促成双方签署相关合作意向书。

据悉，世界针联在2019年举办“一带一路”中医药针灸风采行期间，在哥斯达黎加站，与哥斯达黎加传统中医药高级学校等多家机构签订合作意向书，共同致力于建设哥斯达黎加中医药大学。(完)