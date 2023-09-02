北京275所受灾学校如期开学 “开学第一课”关注心理健康

中新社记者 徐婧

“同学们，咱们又见面了！”9月1日一早，北京市房山区石楼镇石楼中学初三(5)班班主任郭跃来到教室，和班级内的28名同学问好。这天，她开启从教的第30个学年，也开始在石楼中学工作的第一年。

受特大暴雨灾害影响，北京市房山区石楼镇夏村中学受损严重，该校87名学生全部并入石楼中学就读。其中，初二、初三年级保持原有编制，成为石楼中学初二(5)班、初三(5)班；初一年级新生混编至石楼中学初一的四个班级中。

崭新的课本、整洁的教室、黑板两侧的心形气球……走进教室，初二(5)班的刘禄然就感受到了新学校的热情。“早上坐公交来的，司机开得很稳，大约15分钟就到了学校。”刘禄然说，相比夏村中学，石楼中学的教学设施更加齐全，学校的老师也更多，“我已经做好了开启住宿生活的准备。”

9月1日，北京275所受灾中小学和幼儿园如期开学。图为北京市房山区石楼中学初二(5)班教室。 中新社记者 徐婧 摄

石楼中学校长郭洪生介绍说，在夏村中学并入石楼中学的过程中，重点解决了学生的交通和住宿等问题。交通方面，房山区政府和区教委协调区交通局等单位，为87名夏村中学的学生开通了上下学公交，并在各村设立接站点、安排保安，保证学生上下学安全。住宿方面，石楼中学改建22间宿舍，目前施工正在进行，待完工并通过空气和质量等检验后让学生入住。

记者在宿舍施工现场看到，工人们正在进行粉刷、安装电器等工作，各宿舍内均有卫生间，进程较快的房间已经装好了空调。一名工人告诉记者，宿舍的装修工作将在9月15日前后完成。

石楼中学初三(5)班黄康安的妈妈黄女士说，从家到石楼中学骑自行车大约需要半小时，通学公交解决了上下学问题。“一开始很担心孩子新学期的生活，看到学校解决了交通出行问题，也就放心了。未来，孩子还将考虑住进宿舍。”

记者从北京市教委了解到，汛情发生以来，北京教育部门第一时间深入房山区、门头沟区、昌平区，对受灾学校逐一研究、综合会诊、精准施策，加快校舍清淤消杀、校园修缮恢复，做好分流学生安置和通勤方案。

包括石楼中学在内，9月1日，位于北京房山区、门头沟区、昌平区三个区的275所受灾中小学和幼儿园如期开学。

在门头沟区，5所学校和幼儿园在新学期借址办学，大台中心小学是其中之一。该校共有46名学生到王平村中心小学上学，覆盖一至六年级。

9月1日，北京275所受灾中小学和幼儿园如期开学。图为门头沟区王平村中心小学学生手拿“向日葵”入校。中新社记者 富田 摄

9月1日清晨，每名走进王平村中心小学的同学都收到了一支“向日葵”；教室内外，可见“欢迎新同学”“加油”的标语；操场上，大台中心小学的同学们已经和王平村中心小学的“新朋友”一同做起了游戏。

9月1日，北京275所受灾中小学和幼儿园如期开学。图为学生在门头沟区王平村中心小学操场做游戏。 中新社记者 富田 摄

门头沟区许多学校的“开学第一课”聚焦学生心理健康，该区教育部门指导各学校以“情景互动式心理班会”形式举办开学典礼，结合各学段学生心理特点，以及班情、校情，通过一系列心理游戏和活动，助力师生及家长灾后心理恢复。

石楼中学的“开学第一课”同样关注孩子们的心理变化。开学典礼结束后，郭跃为同学们播放房山区教委制作的视频课程，视频里是社会各界保护房山区民众生命财产安全、帮助民众重建家园的画面。她坦言，当前的重要工作是帮助班内同学克服来到新环境的拘谨，树立信心，进而能在年级竞争中表现出自己的优势。

黄康安即将面临中考，他的目标学校是北京四中房山分校，“新学校图书角的书更多，提供给我们的学习空间更大，我要比之前更努力。”(完)