光明乳业亮相第五届中国质量大会 

2023年9月1日，第五届中国质量大会在成都开幕。中国质量大会是我国质量领域规格最高、规模最大、影响最广的国际性质量大会。光明乳业受邀出席开幕式及主论坛，也是惟一一家参展的头部乳企，光明乳业用扎实的质量管理体系展示了中国乳业风采，闪耀世界质量管理舞台。

本届大会以“经济复苏中的质量变革与合作”为主题，其中首次举办的“质量之光——中国质量管理与质量创新成果展”备受关注。在大会期间，光明乳业的展台主要分为三个区域，分别为探月成果展示区、牛奶包装回收计划展示区以及光明乳业全产业链展示区，向前来参会的嘉宾、观众展示光明风采，感受光明味道。

追求质量 矢志不渝

作为中国乳制品行业历史最悠久的企业之一，光明乳业伴随了一代又一代人的成长。从让消费者喝上奶到让消费者喝好奶，光明乳业对质量的追求矢志不渝，坚持“以质量为核心，以创新为动力，以品质促品牌”，在坚持守正创新中践行着乳业报国的初心和守护民族体魄的使命。

当前，食品安全和质量品质已成为企业生存和发展的根基，为了积极践行国家“奶业振兴”战略，光明乳业制定了“让更多人感受美味和健康的快乐”的企业愿景，以“追求零缺陷的极致管理和用户体验”为质量承诺，从战略引领、技术更新、产品创新、产业链升级等多方面入手，推进质量管理改革，夯实产品质量基础。

2006年起，光明乳业逐步推行全产业链各环节可操作、可量化的千分质量安全审核系统，迈开世界级质量管理的步伐。2010年，光明乳业率先导入WCM世界级制造改善系统，让优化质量管理深入每个员工心里，落到每个生产环节；2015年，光明乳业首次发布“食品安全白皮书”，后又升级为“质量白皮书”，成为了行业内首家并连续发布“食品安全白皮书”的企业。2019年，光明乳业升级卓越质量管理体系，同年获得2019年度全球卓越绩效奖。2021年，获得上海市最高质量荣誉——2020年度上海市市长质量奖，光明乳业成为该奖项自2008年设立以来首家获奖的食品企业。光明乳业全产业链极致管理，既保障了消费者“舌尖上的安全”，也得到国内外专业质量评审组织的认可，向世界展现了中国乳企的质量管理实力。

经过多年建设和发展，作为中国乳品行业集奶牛养殖、乳制品研发、生产、加工、冷链物流配送、终端销售等全产业链于一体的大型乳品企业，光明乳业实现了从牧场到终端全过程可追溯、有保障的质量管理体系：每一杯营养美味的光明牛奶背后，都有严苛的质量管控体系——根据不同产品种类，需要经过808至1581个质控点的全方位把关。

科技引领 全产业链保障

从牧场到终端，光明乳业不断以科技创新驱动质量管控，旗下光明研究院牵头建立了“乳业生物技术国家重点实验室”。据了解，该实验室在2018年被国家科技部评估为“优秀类企业国家重点实验室”，在农业领域类评估排名第一，成为目前我国乳品行业惟一一家国家重点实验室，用强大的研发实力推动质量管理更上一层楼。

通过对标国际先进和国内领先的标准，光明乳业充分借力乳业生物技术国家重点实验室平台，在国内外乳品行业中开创先河，对代表牛只健康指标（体细胞）、代表生奶新鲜卫生的指标（生奶菌落总数）以及代表新鲜营养的指标等进行了精准定量，制定了远高于欧盟标准的光明乳业“优+倍”标准。

立足标准，光明乳业又持续打造全产业链的核心竞争力。从五个维度确立生产全过程的“5C”核心竞争力，包括C1柔和A级工艺、C2“A级”奶源、C3世界级制造、C4五星级冷链、C5“EQMS”世界级质量管理体系。

近年来，“5C”核心竞争力的推动取得了优异的成果。据介绍，光明乳业研究院在首份中国专利500强榜单中，名列第86位，位居食品行业首位；光明牧业的奶牛基因育种实力全国领先，确保了“好奶牛出品好奶源”；全国14家工厂率先获得TPM各阶段奖项，其中乳品四厂获得国内乳品行业第一家TPM特别奖。

旗下全资子公司领鲜物流是国内乳企8家五星级冷链物流企业之一，更是全国通过BRC-S&D全球食品安全标准最高级别认证的冷链物流企业，让每一滴品质牛奶都能新鲜送达；历史悠久的送奶上门服务，经过创新升级，打响了“随心订”品牌，获得“上海品牌”认证，每日把新鲜送到千家万户，实现“美好的一天从光明开始”。

经过不断发展不断创新，光明乳业的企业质量管理已然升级为智能质量管理，拥有了向世界讲述中国质量管理故事的实力。

对标国际 引领健康

通过完善先进的质量管理体系，光明乳业已申请发明专利956项，成为行业内国际发明专利和国家级、省部级科技奖最多的乳制品企业。同时，充分实现“产、学、研、用”融合贯通，将质量管理、品质创新的科研成果有效运用到产品中，实现了从保障乳业食品安全到强健民族体魄的再升级。

比如，光明乳业建立了国内乳企中规模最大的乳酸菌资源库(>6100株)，率先实现了中国自主知识产权的植物乳杆菌ST-III、干酪乳杆菌LC2W等菌株的产业化开发。

光明乳业还推出了国内首款常温酸奶莫斯利安、国内畅销新鲜产品优倍鲜奶以及致优、畅优、健能 JCAN、如实等一系列引领市场的明星产品。

如今，光明乳业通过品类全、常温低温分布均匀等，不仅最大限度地保障了产品的品质，更助力了中国乳业进入营养健康升级的新赛道。

安全是食品生产企业的生命红线，更安全、更新鲜、更营养、更美味，是光明乳业不断追求的目标。此次受邀参加中国质量大会，在多维度展示中国乳企质量管理与质量创新成果时，光明乳业也向世界给出了承诺——“中国出品”有信心也有底气对标国际、服务大众、回馈社会，“让更多人感受美味和健康的快乐”。（闫冬）