2022年度中国医学院校/中国医院科技量值（STEM）暨2018-2022五年总科技量值（ASTEM）发布

“生命健康是最大的民生需求。医学科技创新关乎卫生事业进步、经济社会发展、国家安全和人民健康福祉，而科技评价在导引创新方向、激发创新活力、营造创新生态、提升创新质量方面发挥着至关重要的‘指挥棒’作用。面向人民生命健康提升医学科技评价水平，就必须坚持以质量、绩效、贡献为核心的评价导向，不断地创新完善医学科技评价体系的机制、工具、方法，提升评价的客观性、科学性、时效性，确保评价过程的公平性、公开性、独立性，让科学精准的评价真正成为医学科技管理决策的可靠依据。”7月6日，中国工程院副院长、中国医学科学院院长王辰院士在2022年度中国医学院校/中国医院科技量值暨2018-2022五年总科技量值发布会上如是说。

国家卫生健康委科技教育司监察专员刘登峰在致辞中表示，近年来，广大卫生健康科教工作者充分发挥主力军作用，砥砺前行，开拓创新，卫生健康科技创新能力和治理水平显著提升，涌现出一大批重要科技成果。医学科技创新能力是衡量国家科技创新活力的重要标志，而科技评价对科技创新发挥着重要的导引作用。他希望中国医学科学院能够持之以恒，以历史和现实相贯通、国际和国内相关联、理论和实际相结合的视角，不断创新医学科技评价方式，丰富医学院校和医院科技评价的内涵，使评价结果真正服务于医学科技决策，为国家医学科技资源的优化配置提供有力参考，推动我国医学科技事业高质量发展，为健康中国建设提供有力支撑。

王辰现场解读了2022年度中国医学院校/中国医院科技量值暨2018-2022五年总科技量值。中国医学科学院作为国家权威医学研究机构，2018年首次创立了科技量值（Science and Technology Evaluation Metrics, STEM）概念，迄今已历经了六年研究发展历程，由医院评价、学科评价拓展至院校、人才、团队、平台、项目评价，形成STEM品系。此次会议还发布了中国医学院校/中国医院2018-2022五年总科技量值（Accumulative Science and Technology Evaluation Metrics, ASTEM）。总科技量值于去年首次发布，它充分考虑了科学研究的长期性特点，立足当前科技评价的价值取向，其并非往年累积科技量值的平均值，而是基于最新完善的指标体系进行过去若干年度（一般为过去五年）数据的重新测算。总科技量值与年度科技量值采用统一的原则，体现一致的评价导向，在确保体系稳定的前提下客观审慎地进行动态调整与完善。年度科技量值和五年总科技量值相结合，实现评价周期长短的结合，进而实现评价时效性和连续性的结合，共同引导和促进机构科技创新发展。

王辰指出，中国医学科学院贯彻国家科技政策，不断创新理论方法、完善科技评价体系，本年度科技量值在以下五方面进行了优化：一是纳入参与制定国际医学指南的专家指标，反映我国医学专家的国际贡献；二是研发国际权威医学指南及引用数据库，汇集全球重要医学证据；三是区分高被引科学家角色，突出有实质贡献学者影响力；四是始终关注学术不端问题，不断加大惩戒力度；五是融合应用新技术，提高数据处理智能化水平。王辰指出，科技量值响应国家科技评价改革要求，不断完善评价体系，对医学科技创新发展起到了一定导引作用，但在优化科技评价方法、对标国际一流机构、客观量化部分科技活动方面仍存在可拓展空间。未来，科技量值将进一步优化完善，提升多源数据资源的整合与深加工能力，全方位立体化展示数据蕴含的丰富信息，支持医学机构开展全面的、精准的科研管理。

王辰指出，从数据来看，我国医学科技创新能力已经有长足的发展进步，但仍存在一定的差距，可谓“量”增已至、“质”升可期，比如我国医学领域的高影响力学者仍然不足，高水平临床研究成果的产出和影响仍然有限等等。我们需要加强对医学研究的关注，重视研究的质量和人才的培养，不断加大对科研诚信的倡导力度，营造良好的创新生态，推动我国医学科技创新高质量发展。

2022年度中国医学院校科技量值研究对象覆盖全国110所独立医学院校和设立医学学科的综合大学。综合科技量值列位前10的医学院校分别是：北京协和医学院、北京大学医学部、上海交通大学医学院、复旦大学上海医学院、首都医科大学、中山大学(医学学科)、四川大学华西医学中心、浙江大学(医学学科)、华中科技大学同济医学院、中南大学湘雅医学院。

2022年度中国医院科技量值研究对象覆盖全国1,644家三级医院，此次发布综合及31个学科前100位医院。综合科技量值列位前10的医院分别是：四川大学华西医院、中国医学科学院北京协和医院、复旦大学附属中山医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、浙江大学医学院附属第一医院、北京大学第三医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、中南大学湘雅医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院、中国医学科学院肿瘤医院。

会上向2022年度综合科技量值列位前10的医学院校、医院，各医院学科科技量值列位前3的医院学科代表颁发了奖牌。

发布会由中国医学科学院党委书记、副院长姚建红主持。国家卫生健康委科技教育司规划评估处调研员施韵、中国生物技术发展中心现代医学与公共卫生处处长卢珊，全国医学院校和医院代表，中国医学科学院党委副书记张勤、副院长王健伟、纪委书记王峥，中国医学科学院医学信息研究所负责同志及研究团队现场参加发布会。