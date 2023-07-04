国家卫健委：锻造突发事件医疗应急“核心力量”

【强信心 开新局】

“重大突发事件一旦发生，我们能按类型高效调派国家层面的专家赶赴现场开展伤员救治工作，还可以开展远程多学科会诊。”7月3日，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红在国家卫生健康委“贯彻落实党的二十大精神”系列发布会上表示，紧急医学救援基地和应急队伍共同形成了我国突发事件医疗应急工作的“核心力量”。

应对突发事件，比速度拼质量

突发事件发生的时间和地点有很大不确定性，如何才能做到有效应对呢？

四川大学华西医院院长李为民介绍了一场紧急的救援事件：“今年1月17日，西藏林芝发生的高山雪崩造成多人受伤，华西医院第一时间派出了多学科高原紧急医学救援队赶赴现场救治，所有伤员均得到有效救治。”

快速响应、高效处置是紧急医学救援的目标。郭燕红解释，快就要做到“四早”，通过充分发挥医疗机构的哨点作用，紧盯事件苗头信息，及早发现并报告，提前做好准备，牢牢把握医疗应急的主动权。高效需要应急队伍、骨干力量冲锋在前，各个医疗队和紧急医学救援基地的快速响应、协同支援，提升医疗应急处置效果。

强基层，让救援快速到达

“突发事件发生后，第一时间赶到现场的往往是基层医疗应急力量。”郭燕红强调，因此加强基层医疗应急队伍建设非常重要，目前我国6500多支医疗应急队伍中有4516支在区县级，多数队伍按照突发事件处置的需要配备了相应的物资、通信后勤装备等。

这些应急队伍被形象地称为“背囊化医疗应急小分队”，背起一个箱子或一个双肩背包就能出发，跟随急救车到达一线，甚至在地形复杂的救援中，也可以不依赖机械化车辆到达现场。比如，去年泸定地震发生30分钟内，背囊化医疗小分队已经到达现场，第一时间开展医疗救治，同时把一线的受灾情况传回，为后面开展医疗力量梯次调集提供了重要参考信息。

据介绍，按照《突发事件紧急医学救援“十四五”规划》要求，基层医疗应急小分队建设工作将持续推进。郭燕红说，小分队将由紧急医学救援、中毒处置、心理救援等各个基本单元组成，可根据突发事件的类型、级别进行模块化编组，拥有依托救护车的中短途快速反应能力，具备一定程度独立野外自我保障的能力等，以满足各类突发事件现场处置和重大突发事件先期处置等不同需求。

建基地，平战结合锤炼实战队伍

紧急医学救援基地建设是提升医疗应急能力的重要支撑。当前，在国家卫生健康委和国家发展改革委的指导和支持下，每个省均依托高水平公立医院开启了类型不同的基地建设，例如浙江建设了针对海上救援的基地、四川则考量地震多发的特征开展建设。正在建设的基地将成为紧急医学救援工作的中坚力量，发挥辐射和带动作用，提升我国突发事件医疗应急协同工作能力和水平。

李为民表示，平时，基地主要开展紧急医学救援队伍培训演练、应急医疗物资仓储管理以及救援网络等；在发生重特大突发公共卫生事件后，基地可在半个小时内完成应急响应，派出装备齐全的应急队员奔赴现场，不仅包括多学科组成的百余名救援队员、还包括近百顶帐篷、若干床位、手术间、设备等。派出队伍可按照需要在48小时内提供3000张床位，还能迅速实现应急指挥、批量伤员空中转运、应急物资调配保障等功能。

“未来，我们将开展全链条、全要素的应急实战演练，进一步强化基层医疗应急能力，以确保紧急医学救援队伍在各类突发事件中能够拉得上、打得赢。”郭燕红说。