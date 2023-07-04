别太孤独了 容易折寿

哈尔滨医科大学学者发表的一项纳入全球220多万人的90项前瞻性队列研究的汇总分析显示，孤独或社会孤立的人，死亡风险高。

研究者指出，目前还不完全清楚孤独或社会孤立究竟是如何影响一个人的健康和幸福的，但存在许多理论。

研究认为，社交孤立或孤独的人健康饮食和定期锻炼的可能性相对较低，更可能吸烟和饮酒。不仅如此，社交孤立与炎症和免疫系统减弱有关。社交孤立的人不太可能得到医疗护理，因为他们的社交网络较小等。

研究者还指出，社交孤立和孤独并不是一回事。社交孤立是指缺乏与他人的联系。相比之下，孤独是一种孤独的感觉，与社会接触无关。

这项研究回顾分析了90项前瞻性队列研究，结果发现社会孤立和感到孤独都与死亡风险的增加显著相关。

同时，社会孤立与心脏病死亡风险增加有关。对于患有心血管病或癌症的人，社会孤立使总死亡及癌症死亡风险增加。

研究者表示，多加关注社交孤立和孤独有助于改善人们的幸福感，降低死亡风险。

此外，美国公共卫生局曾发布了一份长达85页的研究报告指出，孤独或社会孤立是公共卫生流行病。

报告称，社会联系是人类的基本需求，与食物、水和住所一样对生命至关重要。孤独和社会孤立分别增加26%和29%的过早死亡风险，相当于每天吸15支烟。

文/杨进刚（中国医学科学院阜外医院）