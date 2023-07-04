辽宁省沈阳市发现一例猴痘病例

图片来源：辽宁省疾病预防控制中心官网截图

人民网北京7月4日电 （记者孙红丽）据辽宁省疾病预防控制中心官网消息，6月29日，沈阳市报告1例疑似猴痘病毒感染病例，该病例经省、市疾控中心实验室检测及中国疾控中心复核，实验室检测结果为猴痘病毒核酸检测阳性，经临床专家组会诊，7月3日，诊断为猴痘病毒感染确诊病例。目前患者正在定点医疗机构进行隔离治疗，情况稳定。

辽宁省疾病预防控制中心提示，猴痘是一种由猴痘病毒感染所致的人兽共患病毒性疾病，临床上主要表现为发热、皮疹、淋巴结肿大。该病主要流行于中非和西非。2022年5月以来，一些非地方性流行地区的国家先后发现猴痘病例，且已出现人际间传播。目前，猴痘对公众的感染风险低，建议积极了解猴痘防控知识，做好健康防护。

猴痘的传染源是什么？

传染源为感染了猴痘病毒的动物和猴痘病人。猴痘病毒在自然界主要存在于非洲啮齿类动物体内；灵长类动物（猴、黑猩猩、人等）接触感染猴痘病毒的啮齿类动物后也会感染。

猴痘的传播途径有哪些？

猴痘病毒经黏膜和破损皮肤侵入人体。

人主要通过接触感染动物的呼吸道分泌物、病变渗出物、血液、其它体液，或被感染动物咬伤、抓伤而感染。

人与人之间主要通过密切接触传播；也可通过飞沫传播，可通过胎盘从孕妇传播给胎儿；2022年以来发现的多数猴痘病例以性接触为主要传播方式。人接触病毒污染的物品也有可能感染。

有哪些易感人群？

人群普遍易感。既往接种过天花疫苗者对猴痘病毒存在一定程度的交叉保护力。

感染了猴痘会有什么临床表现？

猴痘病毒潜伏期5-21天，多为6-13天。

先是出现寒战、发热（多在38.5℃以上），伴头痛、嗜睡、乏力、背部疼痛和肌痛等症状。多数患者出现颈部、腋窝、腹股沟等部位浅表淋巴结肿大。

发病后1-3天出现皮疹，多见于面部和四肢，也可累及口腔黏膜、消化道、生殖器、结膜和角膜等。皮疹经历斑疹、丘疹、疱疹、脓疱疹到结痂几个阶段的变化，疱疹和脓疱疹多为球形，直径约0.5-1厘米，质地较硬，可伴明显痒感和疼痛。

2-4周后结痂脱落，轻则遗留红斑或色素沉着，重则留下瘢痕，可长达数年。部分患者可出现并发症，包括皮损部位继发细菌感染、呕吐和腹泻引起的严重脱水、支气管肺炎、脑炎、角膜感染等。

2022年以来发现的病例临床表现相对较轻且不典型。

猴痘的治疗与预后怎样？

目前国内尚无特异性抗猴痘病毒药物，主要是对症支持和并发症的治疗。

猴痘为自限性疾病，大部分预后良好。严重病例常见于年幼儿童、免疫功能低下人群，预后与感染的病毒分支、病毒暴露程度、既往健康状况和并发症严重程度等有关。

如何预防猴痘？

避免与罹患猴痘的人密切接触，避免与可疑感染者发生性行为；避免在高发国家与野生动物直接接触，避免捕捉、宰杀、生食当地动物；养成良好的卫生习惯，经常清洁和消毒，做好手卫生。提高猴痘认知水平和防控意识，避免或减少高危行为并做好自我监测。若出现不明原因的发热、皮疹、淋巴结肿大等症状，应主动就医，并告知接诊医生境外旅居史、可疑动物和人员或猴痘病例的接触史和暴露史，以协助诊断和治疗。