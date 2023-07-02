专家呼吁：HIV感染者需要坚持长期、规范、科学的抗病毒治疗

全球首位女性HIV感染者或已被治愈的消息引起广泛关注。“消息爆出后，几乎每天都有患者打听艾滋病治愈成功的事。”首都医科大学附属北京佑安医院感染中心主任张彤表示，患者治病心切可以理解，医生听到这样的消息也很振奋，但现阶段HIV感染者更应将追求长期治疗成功设定为切实可取的治疗目标。

张彤说：“HIV感染者能够得到广泛的功能性治愈是我们一直追求的目标，但极少数艾滋病治愈成功的案例都不具有普适性，这些案例的成功往往有很多附加条件，且感染者配型成功的概率很小。因此，HIV感染者依然需要坚持长期、规范、科学的抗病毒治疗。”

据张彤介绍，北京佑安医院1990年收治的第一例HIV感染者，目前已是70多岁，一直坚持抗病毒治疗，病情控制得很好。“这样的病例很多，所以患者要有信心。”

艾滋病目前尚不可治愈，但感染者通过规范的抗病毒治疗，可将HIV病毒载量控制在非常低、甚至在体内检测不到的水平。一旦感染者在治疗过程中停药，潜伏的病毒会重新激活、迅速复制。也正因此，患者仍需终身服药。

如何定义治疗成功？“对治疗成功的定义应兼顾短期治疗目标和长期治疗目标。”张彤强调，目前，HIV感染者的短期治疗目标是快速实现病毒抑制，让感染者像普通人一样恢复工作和生活。“在艾滋病治疗的进程中，不论感染者的免疫功能如何、感染了多长时间，一旦确诊HIV，就需要迅速启动抗病毒治疗，最大程度地挽救感染者的机体免疫系统。”

“而长期治疗目标是持续强效地实现病毒抑制、维持长期药物安全性、优化治疗方案以保证依从性并提升生活质量与满意度，简而言之就是让感染者获得更好、更健康的生活。”张彤说。

她也表示，感染者在未来几十年中可能面临许多困难，因此还要帮助患者建立治疗信心，鼓励他们不断地主动寻求医生的帮助，回归正常的工作和生活。

“治疗艾滋病，首先是要接受科学规范的抗病毒治疗，然后才能实现短期尽快抑制病毒复制和长期治疗成功。”张彤指出，在患者治疗过程中常常会看到以下几个误区：抗病毒药物不用每天服用，想起来就服用，忘了后面补上就行；遇到药物副作用就自行调整药物或剂量；网络或病友比医生更可信；治疗期望值过高，总想着停药。

张彤指出，艾滋病和高血压不同。高血压药物短时间漏服，补上后很快就能恢复，但艾滋病药物漏服，病毒就会快速复制，反复多次可能产生耐药，恢复到稳定水平的难度更大；很多药物有一定的毒副作用，毒副作用强弱一定要与医生沟通，听从医生建议；每个人的体质和其它基础疾病不一样，用药自然不同，不能轻信网友和病友的推荐擅自服用药物；即便体内已检测不到病毒，也不代表病毒已被彻底清除，一旦停药有可能“死灰复燃”。

张彤表示，如今，艾滋病的治疗已经进入整合酶抑制剂时代，例如全球各大指南中推荐的药物比克恩丙诺片，服药方式非常便捷，仅需一天一片，临床研究显示5年药物相关不良反应停药率为0.8%，且对睡眠、骨、肾的影响较小。此外，这类药物的适用范围比较宽泛，对合并乙肝等疾病都有较好的治疗效果。目前，比克恩丙诺片这类复方单片抗艾制剂创新药物也被纳入了国家医保，可兼顾HIV感染者的短期和长期治疗目标，对于实现感染者长期治疗成功具有积极意义。

近年来，创新药物不断获批上市，未来HIV感染的治疗或将变得更加方便、有效。张彤也强调，患者一定要遵从医生的专业建议，坚持科学规范治疗。(记者 李纯)