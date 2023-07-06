暑假，让孩子们动起来（体坛观澜）

在阳光下奔跑，在运动场上挥洒汗水，体育锻炼为孩子们的暑期生活增添乐趣，助力青少年健康快乐成长。暑假，让孩子们动起来

近日，营地游逐渐流行，踢球、射箭、玩飞盘……孩子们用运动的方式放松身心。暑假来临，运动场上孩子们的身影也多了起来。

“双减”政策实施以来，“健康第一”的教育理念渐成共识，为加强学生体育锻炼、增强青少年身体素质营造了良好氛围。《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年）》明确提出，“全面实施寒暑假学生体育家庭作业制度”。暑假中，越来越多的孩子有了量身定制的体育作业，练什么、怎么练，学校均有具体指导。与此同时，家长的教育理念也不断更新。利用假期，为孩子选择心仪的体育课程，或者同孩子一起享受运动时光，成为越来越多家长的选择。

如今，青少年的运动选择日益多样。除了游泳、篮球、跑步等传统项目，飞盘、腰旗橄榄球、桨板、攀岩等“小众”项目也日渐受到青睐。许多家长惊喜地发现，经过锻炼，不少“小胖墩”“小豆芽”身体素质更好了，性格更开朗了。

如何让孩子们暑期锻炼更安心，还有许多工作要做。随着上海、厦门等地的中小学校体育场地逐步对外开放，为包括青少年在内的广大市民提供了健身便利。沈阳等地通过免费开放体育场馆、开设公益课等方式，引导青少年积极参与体育锻炼、体验运动乐趣。北京市体育局日前发布《关于安全参加校外体育培训活动的警示提醒》，为家长选择校外体育培训课程支招。

在阳光下奔跑，在运动场上挥洒汗水，体育锻炼为孩子们的暑期生活增添乐趣，助力青少年健康快乐成长。暑假，让孩子们动起来！

《 人民日报 》（ 2023年07月06日 15 版）