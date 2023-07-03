高温天气莫贪凉 小心“热伤风”

近期，全国多地连续发布高温预警。高温天气人们为了凉快，常常吹空调、电扇，若出汗时吹空调或冷风，容易引发感冒，也就是我们俗称的热伤风。

“热伤风是夏天特有的感冒。”河南中医药大学第一附属医院主任医师赵俐黎在接受人民网记者采访时介绍，热伤风，中医又称为暑湿感冒，与冬天的风寒感冒和风热感冒是有区别的。风寒感冒和风热感冒多发生在春秋冬季。

赵俐黎表示，从症状上来说，风寒感冒、风热感冒、暑湿感冒的症状都有鼻塞、流涕、发热。然而，热伤风的发热和秋冬季感冒是有区别的，主要症状是发热重、恶寒轻，一般患者没有寒冷的感觉，只是发热，出汗多但并不退热。因此，如果夏天患了热伤风还像冬天感冒一样吃退烧药，效果就会不好，而且还有一定副作用。

病情较轻的热伤风，会出现低热、头痛、全身不适等症状。病情较重的会出现高热，出汗后热仍不退，并伴有头痛、身体酸懒、倦怠、口干但不想喝水、小便赤黄、舌苔黄腻等症状，有些患者还会呕吐或腹泻。虽然热伤风不是流行性感冒，没有传染性，但热伤风可诱发慢性气管炎、哮喘等疾病发作。

“过度贪凉是诱发热伤风的主要因素之一。”赵俐黎说，剧烈运动后暴食冷饮、洗冷水澡会导致热伤风；空调温度开得太低，室内外温差过大，会导致热伤风；室外活动出汗后不等汗水干透就进入空调房间，也会导致热伤风。另外，天气炎热，很多人不太喜欢外出运动，易造成身体免疫功能下降，也容易引起热伤风。

那么，得了热伤风该怎么办呢？赵俐黎建议，多休息，保证充足睡眠；充足饮水，保证每日饮水2000毫升，其中有一部分最好是电解质饮料；饮食均衡，少辛辣外，可适当补充维生素C。感冒症状较轻者，可自行服用药物治疗，但如果用药后无明显改善或症状加重，应及时就医。

赵俐黎提示，预防热伤风要做到：饮食清淡，少吃冰凉饮料和食品；减少在空调房间里的时间，空调温度不低于26摄氏度为宜，并注意开窗通风换气；从炎热的室外进入空调房时，应提前将汗擦干；坚持运动，增加机体免疫力；勤洗手，尽量少用手摸眼睛、鼻子。