医保“网上办”，便民新举措

国家医保局近日印发《国家医疗保障局办公室关于实施医保服务十六项便民措施的通知》，提出推进医保服务“网上办”，依托医保服务平台“个人网厅”“单位网厅”，实现参保查询、参保信息变更等高频事项“网上办”，变“群众跑腿”为“数据跑腿”。专家认为，依托数字赋能，推动实现医保电子凭证全流程应用，可以让医保服务更精细、更高效。

高频事项线上办理

登录“北京医保”公众号，参保人可以根据自己的要求选择使用不同功能，查询定点医药机构、医保药品，激活及使用医保电子凭证……北京市民张聪说：“在‘北京医保’公众号上可以查询个人医疗消费信息，给参保人带来了便利。”

江苏省积极布局医保公共服务事项“网上办”，通过本地公共服务平台、微信公众号等，做好网上办理各流程环节的衔接工作。为了让参保群众“一看就能懂、一点就能办”，江苏省各地医保部门进一步完善网上办事引导功能，提供申请受理、办理进度查询、结果送达等全流程、全环节网上服务。“过去群众要到人工窗口排队办理、咨询，现在通过线下自助办理、线上分流等方式，有效缓解了窗口压力，百姓的满意度也提升了。”南京市民赵先生说。

《国家医疗保障局办公室关于实施医保服务十六项便民措施的通知》（以下简称《通知》）提出进一步在全国扩大医保服务线上办理范围。专家认为，随着医保便民措施在全国的落地，越来越多的群众将感受到就医的方便。

“无卡就医”很方便

想去买药却找不到医保卡，身体突然不适却没带医保卡，无法实时查看医保个人账户余额……医保电子凭证的全流程使用将为这些场景提供解决方案。“缴费的时候只要刷一下二维码就能医保结算。”北京市民李女士在就诊时使用医保电子凭证，感受到了“无卡”就医的方便，“以前找不到医保卡，就医无法享受优惠，现在参保人通过医保电子凭证就可以享受各类医疗保障服务。”

不少地方的医疗保障从“卡”转为“码”，助力医保高效便民。天津市推动医保电子凭证在医院场景全流程应用覆盖，积极拓展医保电子凭证在医院端预约挂号、缴费扣款、检查检验、药房取药、报告打印、病历查询等场景应用，方便参保群众使用医保电子凭证看病就医，改善人们的就医体验。

业内人士认为，医保电子凭证是打通医保领域全流程便民服务的一把金钥匙，医保电子凭证全国通用、方便快捷、应用丰富、安全可靠，在优化医保便民服务中发挥了积极作用。《通知》提出的“医保电子凭证全流程使用”，将在改善就医购药体验、“互联网+”医保服务、优化适老服务等方面发挥作用。

解决异地就医难点

经济社会快速发展，人员流动成为常态，异地就医需求凸显。《通知》提出，开通医保关系转移接续“跨省通办”服务，方便群众线上申请、查询办理进度。依托国家医保服务平台APP、国家异地就医备案小程序，方便参保人线上办理异地备案……针对异地就医的一系列举措顺应了更多人的异地就医需求。

近年来，异地就医报销不断优化，实现“从无到有”“从有到优”的转变。不断优化的医保便民服务，不仅改善人们的就医体验，也助力织密织牢医疗保障网。住在上海的山东人张芬说：“从前在外地看病住院走医保很麻烦，现在只要打开手机上的国家异地就医备案小程序，办理一下就能在附近看病，操作简单而且可以在小程序上查询最新的备案进度。”

政策措施有力，落实是关键。国家医保局有关负责人表示，下一步，将持续优化医保便民服务，有效提升医保公共服务能力，把16项便民措施纳入2023年度医保经办服务规范化建设内容，将落实情况作为经办管理服务评价的重要指标，确保首批16项医保便民措施在各地尽快落地见效。