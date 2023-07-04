祖孙身上出皮疹 病根竟是同一个

儿科诊室来了一对老年夫妻和一位年轻的妈妈，带着3岁的宝宝。妈妈告诉医生，孩子这几天身上出皮疹了，但没有发烧，孩子觉得疹子很痒。另外，孩子的爷爷两周前得了带状疱疹，爷爷还顺便向医生展示了他脖子一侧的水疱样皮疹。

儿科医生仔细地观察孩子的皮疹，发现孩子的皮疹主要分布在头部和躯干，有不同的形态：有的是红斑，有的突出皮面，有些有小疱，有些皮疹结痂了。医生告诉他们，孩子的皮疹是水痘，初步推断是爷爷身上的病毒传染给孩子的。带状疱疹和水痘是啥关系？儿时得过水痘成年还会患疱疹吗？且听儿科医生详解。

一种病毒引起的两种疾病

祖孙俩得的疾病都是由水痘-带状疱疹病毒感染引起的。这种病毒感染可引起两种截然不同的疾病：水痘和带状疱疹。水痘是该病毒原发感染引起的一种传染性很强的疾病，主要发生在婴幼儿，冬末早春季节多发。

带状疱疹是潜伏感染的水痘-带状疱疹病毒再激活引起的一种疾病，主要表现为水疱样皮疹伴严重的疼痛。两种疾病临床经过一般都是良性、自限性的。

一般情况下，带状疱疹并不传染。但对水痘易感的儿童与患带状疱疹的成人密切接触后可发生水痘。

部分人儿时得水痘成年患疱疹

水痘初期一般先有发热，常为低热（38℃以下），发热数小时至24个小时出现皮疹。有的孩子可没有发热。其皮疹主要分布在躯干、头皮，四肢较少，手心、脚心几乎没有。最初会表现为红色的斑疹，常伴剧烈瘙痒，逐渐突出皮面（丘疹），然后变成疱疹，随后疱疹从中心开始干枯、结痂。不同形态的皮疹会分批出现，病程中常有这样的现象：在同一时期四种不同形态的皮疹可能会同时出现：即斑疹、丘疹、疱疹、结痂，我们称它们“四世同堂”现象。

水痘是一种自限性疾病，10天左右可自愈，一般不留疤痕，愈后可获得持久的、一般是终身的免疫力。但在免疫力低下的人群中会继发细菌感染、肺炎、脑炎、心肌炎、血小板减少等，部分患者在以后免疫力低下时会继发带状疱疹。而从来没有得过水痘的人群，成年后一般不会直接得带状疱疹。

水痘传染性强打疫苗可预防

孩子如果起了水痘，主要是对症治疗。注意休息，发热时多喝水，吃易消化的食物。出现高热时，可以口服布洛芬或对乙酰氨基酚退热（不用阿司匹林退热，以免引起其他并发症）。保持皮肤清洁，勤换衣服，不要抓破水疱，以防感染。一般人群可服用些抗病毒的中药。对于皮疹，在未破溃之前，如果有瘙痒，可以涂抹炉甘石洗剂止痒治疗。皮疹破溃后保持皮肤干燥，如果继发了感染，可以涂抹抗生素软膏。

水痘是一种传染性很强的疾病，经呼吸道分泌物、皮损水疱样通过空气或直接接触传播。如果宝宝得了水痘，可能会传给没有得过的孩子，因此需要隔离。水痘一般隔离至皮疹全部结痂为止。与水痘患儿接触过的儿童，应隔离观察3周。

接种水痘减毒活疫苗是预防水痘的最有效的方式。因为人群普遍易感，建议1岁以上没有水痘病史的儿童、青少年、成人接种水痘减毒活疫苗。

文/吴珺（北京大学首钢医院）