世界过敏性疾病日：拯救过敏，专家教你这样做

7月8日是世界过敏性疾病日。日常生活中，人们会出现打喷嚏、鼻塞、流鼻涕等症状，这是一种过敏的反应。近年来，中国过敏性疾病的发病率呈持续上升趋势，如何有效预防？

首都医科大学附属北京友谊医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师夏交在接受人民网采访时表示，过敏性疾病一定存在相应的过敏原，找到过敏原这个罪魁祸首，才能避免接触做到有效预防。

过敏性鼻炎是耳鼻咽喉科门诊常见的慢性鼻病，主要症状表现为阵发性喷嚏和大量的清水涕、鼻痒和鼻塞，有的患者还会出现头疼失眠等症状，严重影响工作和学习。

“以过敏性鼻炎为例，常见的过敏原是吸入性过敏原，包括尘螨、花粉、霉菌等。通过过敏原检查确定由哪种过敏原引起，才能有的放矢做到有效预防。”夏交说。

夏交进一步介绍，春秋季的过敏往往是由花粉导致的，在花粉季建议患者减少外出，居家关闭门窗，使用空气净化设备，外出时使用有花粉阻隔作用的口罩和防风眼镜，回到室内尽快进行鼻腔冲洗，减少鼻腔黏膜接触花粉。

霉菌过敏的患者则需要保持居室通风干燥，避免卫生间浴室等环境滋生霉菌，防止室内花盆土壤积水发霉，减少去往山区、地下室等潮湿阴暗环境。

尘螨是最常见的常年性过敏原，尘螨过敏的患者可采取多种方式来除螨，如减少居家使用地毯、布艺沙发、摆放毛绒玩具，控制居室湿度，勤换床单被罩，晾晒被褥枕头，使用空气净化器和除螨吸尘器等。

夏交提醒，除了避免接触过敏原来预防过敏性疾病以外，部分过敏原还可以进行脱敏治疗，比如尘螨和蒿草花粉，通过接触低浓度到高浓度过敏原，诱导免疫系统对该种过敏原产生耐受，从而起到减轻症状和预防发作的作用。