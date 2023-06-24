又多一宗罪 抽烟不仅伤肺还毁眼

您可能知道，吸烟伤肺、伤心。的确，每吸一口烟，烟草烟雾中的数百种有毒有害物质就开始损害肺部。 现在戒烟的又一理由，吸烟还影响眼健康。因为这些吸入肺部的有毒有害物质随即进入血液，到达全身各器官。所以，吸烟几乎会损害任何一个器官，也包括我们的眼睛。

今天，北京市疾病预防和控制中心慢病所的专家，就来跟大家聊聊吸烟对眼睛的危害。

吸烟是这些眼疾的幕后推手

在全球范围内至少有22亿人近视力或远视力受损。但是，这其中至少有10亿人的视力损害本可预防或尚未得到有效治疗，包括白内障、年龄相关性黄斑变性、青光眼等。你可能想不到，吸烟是导致视力障碍和失明的危险因素，并与这些眼部疾病的发生发展息息相关。

白内障 白内障通常以晶状体混浊为特征，随着时间的推移，导致视力越来越模糊。白内障是导致老年人视力下降的主要原因，也会导致跌倒发生风险增高。大多数白内障会随年龄的增长而发展，同时其发生发展也受到包括烟草使用在内的多种因素的影响。

黄斑变性 黄斑变性是一种常见的眼病，尤其易发生在老年人身上，会严重且不可逆转地损害视力，影响阅读、驾车、面部和颜色识别以及精细观察物体的能力。

吸烟是黄斑变性的主要可改变危险因素；与从不吸烟的人相比，吸烟者患病的风险可能会增加2至4倍。

青光眼 青光眼是一种进行性视神经病变，导致视力逐渐丧失，是全球不可逆性盲的主要原因之一。有研究发现，与从未吸烟的人相比，吸烟可能会增加青光眼的发病风险。

戒烟对眼睛的好处不止一点

一方面，与从不吸烟者相比，吸烟者罹患眼部疾病的风险更高；而与已戒烟者相比，这种高风险在现在吸烟者中更为明显。

另一方面，戒烟还可以降低患其他慢性疾病（如心血管疾病和糖尿病）的风险，这些慢性疾病同样会导致视力受损。

不仅如此，烟草烟雾还会刺激眼睛，使暴露其中的非吸烟者，特别是那些戴隐形眼镜的人的眼部症状（如干眼症）恶化。因此，戒烟还可以保护他人的眼健康。

有效护眼 把握好这些细节

让眼睛“动起来” 可以做一些简单的眼部活动，如闭眼后顺时针、逆时针旋转眼球各10圈，能够放松眼部肌肉，缓解眼睛疲劳。

同时，远眺也可以有效地放松眼睛。坐得久了，还可以站起来做10个开合跳，再用力做10次眼睑闭合和睁开，还可以用头写“米字”活动颈椎。

此外，在开展日常规律的身体活动时，还可以选择进行球类活动，让在眼睛在追随目标时不断地放松与收缩眼部肌肉，提高眼的血液灌注，促进眼部新陈代谢。

保证眼的营养供应 营养均衡有益于眼的健康。蛋白质、维生素A、维生素B1、钙、硒等都是有益于眼睛的营养素。

要多吃新鲜蔬菜水果，如西兰花、胡萝卜、菠菜、生菜、橙子、柚子、猕猴桃、草莓等，少吃甜食和辛辣食物。

培养良好的用眼习惯 使用电子产品时要注意环境的光线适宜，不要太暗或太刺眼； 保持正确的坐姿，在近距离使用眼睛时保持1尺距离；注意用眼卫生，在使用电子产品20分钟后，向20英尺（6米）外远眺不少于20秒，可以缓解眼睛的疲劳；睡足，让眼睛和身体休息好；充足的睡眠也是爱护眼睛的技巧之一。要按时睡觉，每天保证7至8小时的充足睡眠，注意作息时间。文/本报记者 李洁