父亲节将至 这份送给父亲的健康指南请收好

今年的6月18日是父亲节。在父亲节来临之际，人民网记者采访了武汉大学人民医院（湖北省人民医院）内分泌科副主任高凌，为父亲们带来一份专属的健康指南。

戒烟 降低疾病发病风险

烟草烟雾中含有数百种有害物质，含有至少69种致癌物，几乎对人体的各个脏器都会造成损害。吸烟可导致呼吸系统疾病、恶性肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病等，而且吸烟时间越长，危害越大。戒烟可明显降低上述疾病的发病风险，并改善疾病预后。

戒烟后，可能会出现不同程度的烦躁不安、头昏头痛、失眠忧虑、注意力不集中、咳嗽多汗、心率下降、食欲或体重增加等不适感，这在医学上被称为尼古丁戒断综合征，俗称戒烟综合征。戒烟后14天内症状尤其明显，一般1个月后症状消失。

限酒 维护健康

从长期来讲，喝酒可能引起酒精性肝硬化，重者甚至患上肝癌，还有可能会出现“酒精性脑病”，对酒精成瘾，一不喝酒就浑身不舒服、手发抖，甚至全身神经痛。而短期内大量喝酒，首先会损伤消化道，包括食管、胃和肠道。酒精浓度越高，对消化道黏膜的损伤就越大。轻则引起糜烂溃疡、炎症，重则引起大出血。喝酒还会引起精神心理的异常。对于有基础性疾病的人群，如高血压、糖尿病、冠心病等患者，喝酒会诱发或加重疾病，引起急性发作。

管住嘴 防代谢性疾病

代谢性疾病最常见的是糖尿病。糖尿病的主要危害是持续高血糖与长期代谢紊乱等可导致全身组织器官，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。其他常发生在老年男性身上的代谢性疾病还有高血脂、痛风等。而且许多代谢性疾病与心脑血管病发病有共同的“土壤”，经常会出现伴发，从而进一步加重对身体的伤害。

建议保持良好的饮食习惯，不挑食、不暴饮暴食，控制总热量，营养均衡，适量运动，注意监测血糖，通过改变生活方式仍不能控制的糖尿病，要及时在医生指导下进行药物干预。

充足睡眠 降低慢性病风险

充足的睡眠可以降低心脏病、肾病、高血压、糖尿病、中风等慢性病风险，并有益改善大脑注意力和记忆力。

建议保持作息规律，避免熬夜。下午3点后，尽量不喝茶、咖啡等提神饮品。睡前两小时内尽量不吃东西。保持周围环境安静，卧室温度以20摄氏度到30摄氏度为宜。睡前少接触电脑、手机等电子产品。可以在睡前1小时洗个热水澡，听听轻松舒缓的音乐，不做容易引起兴奋的事。同时要保证睡眠质量，如果夜间有明显的鼾症，需要到医院进行呼吸睡眠监测检查，排除夜间睡眠缺氧的风险。

科学健身 促进健康生活方式形成

科学健身可以增强心肺功能、强健肌肉骨骼、有助于保持健康体重、降低疾病风险、提高生命活力、促进心理健康、改善生活品质。

减少静坐的时间，鼓励随时随地、各种形式的身体活动。推荐每周运动不少于3次；进行累计至少150分钟中等强度的有氧运动。另外，不同年龄的人群要选择与自身心肺体能相匹配的运动项目，老年人不宜选择爆发力强的运动项目，糖尿病患者更适合中等强度、有氧代谢多的运动项目。另外，适当的阻抗运动也对代谢性疾病有益。