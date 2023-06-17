夏日养心正当时(中医养生)

中医认为，“夏气与心气相通”，夏日是养护心脏的好时机。

顺时而养。晨练可促进阳气生发，有助于养心。晨起后饮一杯白开水，再进行短时的锻炼。晨练不要过于剧烈，可选择相对平和的运动，如太极拳、太极剑、散步、慢跑等。午睡不但能补足睡眠，还可改善冠脉血供，增强体力，消除疲劳。下午天气炎热，适当喝些绿茶、苦丁茶或莲子心茶，能够清除心火、润燥生津。傍晚可以听听轻音乐，静心调息，让心脏得到休息。夜间泡脚配合按摩涌泉穴，有助祛除暑湿、增进食欲、促进睡眠。

科学食养。以低脂、易消化、富含纤维的食物为主，多吃蔬果、粗粮。早、晚餐时，喝粥或汤羹如百合莲子羹，既能生津止渴、清凉解暑，还可健脾祛湿、补养身体。多吃红枣、番茄等红色的新鲜蔬果，尤其对高血压人群来说，可利尿降压，保护心血管。少量多次饮水；饮水莫待口渴，大渴莫过饮，餐时不宜饮水；出汗过多时，可适当喝淡盐水或绿豆汤。

按摩助养。夏季养心穴，包括阴陵泉、百会、内关及涌泉。阴陵泉位于小腿内侧，膝下胫骨内侧凹陷中，与足三里相对；百会穴位于头部，前发际正中直上5寸；手心向上，用力握拳，手腕上两条筋之间，距离腕横纹3个手指宽度处即是内关穴；涌泉穴位于足底部，蜷足时足前部凹陷处，可坚持每天按揉这些穴位3至5分钟。