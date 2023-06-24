强直性脊柱炎怎么破？先坐直了再说

强直性脊柱炎说通俗点就是僵硬的脊柱。脊柱本身具备的活动功能包括前屈、后伸、左右侧弯以及旋转动作，对强直性脊柱炎患者来说全部受限。强直性脊柱炎的发病原因是什么？日常生活中要注意哪些细节呢？听听医生怎么说。

韧带变骨头 脊柱炎先是这里疼

从医学专业角度来说，强直性脊柱炎是一种主要累及中轴骨骼（脊柱）的慢性炎症性疾病，特点是骶髂关节炎。强直性脊柱炎有自己独特的病理和实验室检查结果，可以简单理解为“肌腱端炎”，即发生在肌腱两端附着处的炎症，最终导致的结果是韧带变成骨头。大家听说过的“折叠人”，就是严重的强直性脊柱炎。

最早期的症状是骶髂关节炎，说骶髂太专业，那么具体位置在哪呢？

很简单的一个位置判断方法：腰窝附近的疼痛，很可能就是骶髂关节的疼痛。同时可能伴有乏力、低热、食欲减退等免疫力下降的非典型症状。再往后发展就可能出现腰椎、胸椎，甚至颈椎的疼痛等相关症状。

这个病会遗传急性期不要动

总觉得后背僵直，累得不成，难道自己是得了强直性脊柱炎？别紧张，未必！ 强直性脊柱炎的发病原因主要包括两方面：一是遗传，二是自身免疫环境。既然是遗传来的，有朋友就要问了，表姐家的孩子诊断为强直性脊柱炎，我的孩子也会发病吗？其实，强直性脊柱炎大部分只在直系亲属中遗传，不会有明显的跨系遗传能力。

强直性脊柱炎在发病的急性期，疼痛是身体会发出信号——“不要动，这里有问题！”我们可以把身体看作一个完整的生态整体，疼痛是一种规避风险的主观信号，是一种保护机制。比如我们的手被刀切了个伤口，伤口处的疼痛就是在反馈给大脑：“不要再使用手啦，我在自我修复。”急性期要做的就是保证充足的睡眠，加强饮食营养，多吃高蛋白、新鲜水果蔬菜等食物。

想改善症状先改掉不良坐姿

前文我们提到，强直性脊柱炎是一种“肌腱端炎”，整体的病理过程就是韧带/肌腱慢慢变成骨头的过程。当我们经常保持弯腰驼背或者斜靠沙发等不良动作时，进展的疾病就会在这个“错误”的姿势上发展，进而把我们的脊柱固定在这个姿势上，这是我们都不愿看到的。因此，首先需要改善的就是不良坐姿。

那么，睡姿该如何改善呢？强直性脊柱炎患者记住不要睡软床，硬板床能够帮助患者把脊柱维持在一个相对良好、健康的姿势上。

此外，度过急性期后，强直性脊柱炎患者应注重功能锻炼。加强肌肉锻炼，维持脊柱直立姿态也很重要。我们通常认为主要依靠骨骼、韧带、肌腱等骨和结缔组织来维持姿势。事实上，肌肉也承担了很大一部分维持姿势的责任。

作为软组织，肌肉的作用经常被大家忽略。强直性脊柱炎患者度过急性期后，应加强大腿、腰椎及颈椎的力量训练，每天两次，每次10-20分钟即可。推荐大家游泳，对于脊柱病患来说，游泳不仅是最佳的运动方式，也是最佳的功能康复方式。

文/宋继鹏（北京世纪坛医院）