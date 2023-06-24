榴莲批发价降四成 因为海南榴莲上市了？

榴莲爱好者们最近不难发现，价格一直高高在上的榴莲不仅今年便宜了，近期更是降价明显。北京青年报记者注意到，进入6月下旬以来，北京部分批发市场的榴莲价格比5月底时下降了约40%，在网上更是有单个价格在百元以内的榴莲在售。

近20天批发价跌四成

6月20日，在北京市朝阳区内的某水果超市，榴莲的摊位前摆上了促销的标签。商品牌显示，金枕榴莲特价为29.8/斤，17日前这一品种的榴莲价格还在35.8元/斤，如今降价6元。当日傍晚时，超市中陈列的榴莲所剩无几。“最近卖得比较好，主要是因为价格便宜了不少。”超市工作人员表示。

除了该超市，北青报记者发现多家线下水果零售店的榴莲价格均有不同程度的回落。两周前售价还逼近200元/个的带壳榴莲，如今只要120元至140元左右。

在一些电商平台，榴莲价格没有最低只有更低。部分个头略小的榴莲，在网店中包邮单个的价格还不到百元。

据北京新发地农产品批发市场官网数据显示，6月20日，金枕榴莲的批发均价为23.4元，相比于十天前降价7%。而在一个月前，金枕榴莲的批发均价还为31元/斤，5月31日更是上涨到39元/斤的价格。在20天内榴莲价格降了近16元，降幅超过40%。

另据中国农业农村部“全国农产品批发市场信息系统”报价，6月20日，榴莲的全国批发均价为25.47元/斤，较月内高位下降18%。并且根据图示反映出来的价格走向，5月底榴莲价格大幅上涨之后，又在6月初呈现出平缓的下降趋势。

价格波动与国产榴莲上市无关

对于榴莲价格的下降，不少网友认为是因为国产榴莲上市了。北青报记者了解到，海南的国产榴莲从6月底开始会陆续上市，一直到8月份。

但据央视报道，目前在海南开花结果的部分榴莲树仍是幼树，无法留太多的果子，今年海南的国产榴莲产量估计只有50吨左右。数据显示，中国人一年消费的榴莲有100万吨。显然，靠国产榴莲的产量很难对今年的榴莲市场形成价格冲击。

海南榴莲产业仍处于起步阶段，产量相对有限，想要实现物美价廉的“榴莲自由”仍需要时间。

海南榴莲的种植面积已超过3万亩，未来的产量还能继续跟上。分析人士表示，海南榴莲会在三五年内发展到10万亩，国内榴莲种植“三五十万亩”的时候，价格才可能在每斤10至20元之间，才能取得比进口榴莲价格更低的优势。

此外，国产化也让国人真正吃上“树上熟”榴莲成为可能。“树上熟”是指榴莲在树上达到自然成熟。因我国的榴莲依赖进口，新鲜进口榴莲往往需要在未完全成熟的时候提前采摘，在保鲜冷藏的运输过程中逐渐成熟。

分析

影响榴莲价格因素多

事实上，榴莲是销售期非常长的水果，由于产地和品种不同，成熟期也不同，几乎一年都是销售期。以泰国为例，采摘期大约从每年3月底开始，那为何榴莲价格在5月底升、6月又开始降？

果业资深人士莫清风认为，榴莲作为进口果，其在市场的销售具有一定的规律。榴莲在中国市场的价格顶峰大概是在春节前后，这一时期榴莲价格不仅高，品种也多，但是随着三四月份应季水果的不断上市，进口果也自然呈现出下跌的趋势。

同时，在不同时期因供需关系的失衡，这一大趋势下榴莲价格也会呈现出小幅度的变化。如6月是泰国南部和越南榴莲集中采摘上市期，量大也导致价格明显回落。

另外，榴莲在经销商处有了“议价能力”，也得益于渠道和运输方式的变化。就今年而言，莫清风分析称，中老铁路“水果班列”的开通一定程度上改变了进口水果的定价体系。

“过去，以批发市场为中心的定价体系中，区域集散中心的大型批发确定各类水果的基础价，一级批发、二级批发市场、超市、水果店、路边摊等各类经营业态在此基础上确定各自的销售价。现在，中老铁路‘水果班列’的开通，量足够大的榴莲经销商可以直接通过直播平台与老挝、泰国等原产地水果商订货，再通过便捷的物流将货物直抵消费者手中，销售环节中的层层加价被打破，国内榴莲价格也就自然下降。”本组文/本报记者 张鑫 实习生 古扎丽努尔 统筹/池海波