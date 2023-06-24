消费者网购更看重性价比

一款商品的价格与服务是影响消费者决策的重要指标，只有两者“相向而行”，才能促进消费，助力产业、行业、企业实现高质量发展，满足消费者对美好生活的向往，进而保障社会经济健康发展。

从消费者需求的角度看，低价策略可以激发消费活力，助力消费回暖。但是，在消费升级趋势下，越来越多的消费者更看重性价比，他们不追求绝对低价，而是在功能、质量、服务等方面进行综合考量。即在同样的价格下，谁能提供更好的附加服务和产品功能，消费者就会用脚来投票。

从商家竞争的角度看，在价格竞争中胜出，往往会“伤敌一千自损八百”，而在商品丰富度、服务能力、技术实力等方面取得提升，不仅可以塑造差异化竞争优势，还能以更小成本换来更扎实的发展，以及经久不衰的客流。同时，商家在平衡价格与服务时，也更多考虑消费者的实际需求和心理。例如，在购买家电等大件商品时，消费者更看重品质与服务；在购买日常快消品时，方便快捷的物流更能吸引消费者目光；对于部分小件物品，消费者可能会被低价吸引，抱着试一试的心理去购买。

从平台发展的角度看，在电商平台进入存量竞争后，基于自身供应链能力、资源赋能来争取优质商家的痕迹越来越明显。这背后是平台实力及联合优质商家共同服务于终端市场能力的比拼，此时各方的服务能力就显得尤为重要。

总体上消费者对“低价”仍然有所期待，只不过随着需求出现分层，需要电商平台组织更多商品满足不同层级的消费需求。此外，购物方式也呈现多样化、多元化发展趋势，需要平台通过多种服务模式提升用户体验。