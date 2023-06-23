高温之下小心“夏日杀手”热射病

高温天气持续，多地已进入“烧烤模式”。高温不仅让人体感不适，更容易引发热射病，严重者甚至危及生命。

中南大学湘雅三医院120急救中心主任左钰在接受人民网记者采访时介绍，热射病是高温相关急症中最严重的情况，由于暴露在高温高湿环境中，机体体温调节功能失衡，产热大于散热，导致核心温度迅速升高，超过40摄氏度，伴有皮肤灼热、意识障碍（如谵妄、惊厥、昏迷）及多器官功能障碍的严重急性热致疾病，是中暑最严重的类型之一，一旦发生，死亡率极高。

左钰表示，热射病可分为劳力性热射病和非劳力性热射病。劳力性热射病多在高温、高湿和无风天气中进行重体力劳动或剧烈体育运动时发病。患者多为平素健康的年轻人（如参训官兵、消防员、运动员、建筑工人等），在高温环境下从事体力劳动或剧烈运动数小时后发病。而非劳力性热射病，多见于居住拥挤和通风不良环境中年幼或老年体衰人群、伴有基础疾病者（如精神分裂症、帕金森病、慢性酒精中毒及偏瘫、服用利尿剂患者）及长时间处于高温环境者（如环卫工人、交警、封闭车厢中的儿童）。

“热射病的常见症状有体温迅速升高，以及头痛、恶心、皮肤发红、皮温升高、呼吸急促、心率加快、肌肉痉挛或无力等。患者核心体温多在40摄氏度以上。”左钰说。

“如果发生热射病，降温是急救的关键，同时应立即拨打120急救电话求援。”左钰表示，降温的方法有：让患者迅速脱离高温高湿环境，转移至通风阴凉处，安静休息，解开身上衣物散热；开窗通风、扇风，加快蒸发，对流散热；开启空调，将室温调节到20至24摄氏度；用凉水喷洒或用湿毛巾擦拭患者全身；将患者浸入水温为15至20摄氏度的冷水浴中；在患者颈部、腋下、腹股沟放置冰袋或湿毛巾；神志较清醒能配合的患者可饮用含有盐分的清凉饮料。尤其需要注意的是，对于意识障碍患者，一定要确保呼吸道通畅，避免窒息。

左钰提示，高温天气外出，一定要做好防暑降温措施。避免在中午气温最高时出门，外出时要多饮水。家中可备藿香正气水等防中暑药物。如出现头痛、恶心呕吐、持续高热、呼吸急促、神志不清等不适症状，应立即送医就诊。