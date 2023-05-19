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全民营养周：一日三餐，怎么吃更健康？

2023年05月19日08:48 来源：人民网

编者按：每年5月第三周是“全民营养周”，今年的主题是“合理膳食 食养是良医”。食养在日常，那么，一日三餐应该如何搭配？9条饮食建议让健康常驻你身边。

(责编：乔业琼、高雷)


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