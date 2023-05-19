国家医保局：让新药新技术及时惠民

4年增长了7.1倍！

在5月18日召开的国新办“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，国家医疗保障局局长胡静林介绍，医保对新药的支出从2019年的59.49亿元增长到2022年的481.89亿元，增长了7.1倍。

我国药品和高值医用耗材一度价格虚高：一些“进口老药”已过专利期仍价格不菲，高值医用耗材价格也远高于国际水平。在过去，老百姓花高价钱，却未必能享受到新药、新技术，为了改变这样的状况，国家医保局打出“组合拳”，让百姓以更合理的价格用上疗效更好的创新药。

降价供给“高配版”药品、耗材

电影《我不是药神》中的伊马替尼原研药一盒价格1万多元。通过开展国家集中带量采购，中标仿制药价格降至每盒约600元，受集采影响，原研药价格也降至7000多元。

这仅仅是多年来国家集采降低群众用药负担的一个缩影。胡静林说，“通过制度化常态化开展集中带量采购，我们开始扭转我国药价持续上涨趋势。”

根据相关测算，我国2022年的药品采购价格指数比2018年下降了19%。高值医用耗材集采后，中选产品价格也持续下降。国家组织集采333种药品平均降价超50%，集采心脏支架、人工关节等8种高值医用耗材平均降价超80%；连同地方联盟采购，累计减负约5000亿元。与此同时，卡瑞利珠单抗、诺西那生纳等一大批独家品种的抗癌药、罕见病用药以适宜价格纳入医保，加上报销后也为患者减负超5000亿元。

更显成效的是，集采不仅降价还提质，相同功效的药品、耗材得以替换为“高配版”。

“通过价格下降，我们有效提升了一批高质量药品耗材的可及性。”胡静林说，集采药品中的高质量药品比例由集采前的50%提高到90%以上；耗费方面，以心脏支架为例，材质性能更好的铬合金支架使用比例由60%上升到90%以上，性能一般的不锈钢支架逐步退市。

未来，国家医保局将针对眼科人工晶体、骨科运动医学类耗材、新批次药品等陆续开展集采，并进一步加强对集采产品的质量监控和供应保障。

鼓励创新“见真章”

“5年来，70个重大新药创制专项药品参与医保谈判，其中66个谈判成功，成功率达94%。”国家医保局副局长李滔说，通过快速实现创新药的临床应用，企业前期研发投入得到合理回报，其创新积极性大大提升。

我国医药产业正逐步走上重创新、强研发的发展道路，医药企业创新动力日趋强劲。数据显示，A股市值前10名药企中，2022年的总研发投入是2018年的2.48倍。

为鼓励行业企业的研发创新，国家医保局建立了以新药为主体的医保准入和谈判续约机制。例如，医保目录“一年一调”，实现超过80%的新药能够在上市两年内纳入医保。2022年目录调整新增的108个谈判和竞价药品中，有105个是近5年上市的新药，相当一部分药品实现了当年获批、当年纳入医保目录。

与此同时，为了让创新药物更加可及，国家医保局联合国家卫生健康委出台了谈判药品“双通道”等一系列政策，支持医保目录落地实施。截至2022年12月底，全国已经有20.9万家定点医院和药店配备了目录谈判药品。

5年来，群众可以报销的药品种类不断增加，涵盖了新冠感染、肿瘤、心脑血管疾病、罕见病、儿童用药等临床治疗领域，大量新机制、新靶点药物被纳入。在医疗机构费用排名前20位的品种中，那些疗效不确切、易滥用的辅助性药品不见踪迹，取而代之的是疗效明确的重大疾病和慢性病的治疗性用药。（记者 张佳星）