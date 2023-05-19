在中国，胃癌的发病数量与死亡数量在恶性肿瘤中均位列第三。幽门螺杆菌（Hp）是胃癌的I类致癌因子、明确致癌物。2022年发布的一项分析发现，中国幽门螺杆菌感染率约为44.2%，全国约共有5.89亿人感染。临床共识认为，根除幽门螺杆菌可有效地降低胃癌发生风险。

“2023全国无幽日《我国12万人幽门螺杆菌筛查报告》发布会”日前在北京举行。会上，应用粪便Hp核酸检测技术的“全国防幽耐药地图”科研项目同步启动。

“幽门螺杆菌根除治疗的最理想效果是一次根除成功，而幽门螺杆菌对抗生素的耐药却像‘拦路虎’，会导致根除治疗失败。”中华医学会消化病学分会副主任委员周丽雅表示，近年来幽门螺杆菌的耐药率呈上升趋势，甚至发生二重、三重或更多重耐药。江苏省泰州市实施的“健康惠民一号工程”，对区域内12万居民开展了Hp感染与耐药调查，打造区域Hp筛查的样板。

“幽门螺杆菌其实是人类的‘老熟人’，与人类共存了几万年。”中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科病区主任田艳涛表示，根除幽门螺杆菌是公认的预防胃癌最为重要的可控手段。坚持预防为主的方针，把预防胃癌的关口前移至Hp的筛查诊断与根治上，是打败幽门螺杆菌这种“万年老病菌”的可靠办法。

泰州数据显示未成年人感染率持续上升

本次发布的《我国12万人幽门螺杆菌筛查报告》（以下简称报告）基于江苏省泰州市“健康惠民一号工程”的筛查检测结果，是国内首次通过粪便Hp核酸检测技术开展的大规模人群Hp感染与耐药情况调查。

报告显示，受检的12万人群整体阳性率为40.11%。分析人群年龄分层的阳性率情况可见，10岁以下阳性率17.45%，11—20岁阳性率为27.03%，提示生活在家庭场景下的未成年人的感染率持续上升；从21岁开始，阳性率显著上升至39.81%，30—70岁各年龄段的阳性率在39%—44%之间，提示普通人从步入社会开始，就应该重视Hp检测治疗及分餐等生活方式的养成。

在耐药率方面，总体人群对克拉霉素的耐药率为53.77%，喹诺酮类抗生素（如左氧氟沙星）的耐药率为51.57%，呋喃唑酮的耐药率为7.70%。

“健康惠民一号工程”由江苏省泰州市政府牵头，医药高新区、高港区组织实施，在全国率先发起并落地实施12万人份粪便Hp核酸筛查。江苏康为世纪生物科技股份有限公司提供检测技术支持。

泰州市副市长叶冬华表示，“健康惠民一号工程”通过政府购买服务的方式免费开展大规模的筛查检测，实现疾病预防和早诊早治，防止因病致贫和因病返贫，减轻医保压力。同时，引导技术先进的科技企业更好地发展，摸清辖区内幽门螺杆菌的感染人群比例、耐药情况，发现潜在胃肠疾病的发生率，为更好地守护群众健康奠定基础。

为使更多地区的幽门螺杆菌感染高危人群获益，“全国防幽耐药地图”科研项目于发布活动现场正式启动。该项目拟将泰州Hp筛查防治经验推广至全国，联合全国各地千家医院，通过粪便Hp核酸检测技术开展覆盖更广泛人群的Hp感染+耐药一站式筛查检测，积累幽门螺杆菌感染和耐药相关科研数据。

首战即决战，以治疗为导向做筛查

“目前国际上的共识是，如果不存在抗衡因素，就应该进行Hp根除治疗，而耐药导致根除治疗Hp的成功率下降。”北京大学第一医院消化内科主任医师王蔚虹指出，基于药敏检测结果来进行临床精准治疗，根除效果理应高于经验性治疗。

药敏检测方法主要分为2种：一种是通过做胃镜，取胃黏膜标本，在体外进行细菌培养；另一种是通过分子生物学的方法，以粪便或胃黏膜组织为样本，通过检测幽门螺杆菌的基因突变，从而推测其表型是否耐药。

专家介绍，细菌培养的方法，在临床实际上存在一定困难，培养的阳性率仅能达到60%—70%，意味着会有一些患者做了胃镜检查，取了组织样本，最终细菌培养不出来，无法进行下面的药敏检测。同时，人们对胃镜存在畏惧、依从性不足，还有一些患有慢性疾病的人接受内镜检查存在其他风险，这些都是细菌培养进行耐药检测技术现实的困境。

分子生物学的方法可以避开传统药敏检测的细菌培养。粪便检测是分子生物学的检测方法之一，不仅避开了细菌培养耗时费力的问题，也避开了做胃镜检查。本次泰州“健康惠民一号工程”所使用的粪便Hp核酸检测技术，就属分子生物学方法。

“泰州这个研究，可能对今后幽门螺杆菌治疗有重要的提示。”王蔚虹表示，通过粪便来进行检测感染，同时检测耐药，就可以在首次治疗的时候做到更加精准，达成我们一直期望的Hp根除治疗“首战即决战”的目的。

“准确判断Hp感染与耐药情况，能极大提升临床诊疗效率。”泰州市人民医院消化科主任、内镜中心主任杨斌表示，幽门螺杆菌根除治疗的个性化和规范化，是一个问题的两个方面：从群体角度看，规范抗生素应用，可减少抗生素耐药率；从个体角度看，选择合适抗生素，能提高抗生素敏感性。

以家庭为单位，检测和治疗幽门螺杆菌

幽门螺杆菌作为一种可在家庭成员之间传播的致病菌，还可导致消化系统内/外的疾病，包括消化性溃疡、慢性活动性胃炎、不明原因缺铁性贫血、原发免疫性血小板减少症、维生素B缺乏症等。

《第六次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告》提出，家庭成员共同治疗可阻断幽门螺杆菌在家庭中的传播，有助于减少根除后的再感染。《中国居民家庭幽门螺杆菌感染的防控和管理专家共识（2021年）》指出，儿童在家庭内部被感染主要发生在12岁前；父母均感染幽门螺杆菌者，子女感染率为69.34%。

“筛查和治疗幽门螺杆菌感染，是每一个家长应该重视的问题。因为幽门螺杆菌的感染主要发生在儿童和青少年时期，发生在成年后的相对较少。”田艳涛说。

近年来，国内外的临床观察发现，在高达4%-10%的儿童、青少年幽门螺杆菌感染者的胃黏膜组织中发现了病理性癌前病变，提示在感染率较高的地区，儿童和青少年胃黏膜癌前病变的发生可能比人们想象的更早、更普遍。

“有儿童的家庭，成人是应该检测的。”中国医学科学院肿瘤医院防癌科副主任张凯表示，应重视以家庭为单位防控幽门螺杆菌感染的理念，“如果我们的下一代幽门螺杆菌感染率降到10%左右，当他们到了50岁以后的胃癌高发年龄阶段，我们国家整体的胃癌发病率一定会降低。”

幽门螺杆菌筛查检测进入2.0时代

张凯表示，随着泰州12万人数据的发布及耐药检测新技术的出现，幽门螺杆菌筛查检测开始进入2.0时代——不但可以居家检测，还可以通过一种方法一步确定两件事：是否感染；是否有耐药、耐什么药。

“检测是为了治疗，如果这一步能完全满足这两个条件，那对我们以后进行干预可能有巨大的助力。”张凯说。

通过一份粪便样本进行Hp感染+耐药的测定，是技术研发领域一直想实现的突破。此前在技术层面上有2个难题未能解决：一是粪便中的Hp-DNA极易降解，粪便离开人体后，室温储存超过15分钟，粪便中微生物显著变化，核酸发生降解；二是粪便样本中成分复杂，如胆盐、胆色素、胃肠道消化液、纤维、蛋白质等大量杂质，可能影响测定的灵敏度。在粪便样本的DNA提取过程中，PCR反应的抑制物难以快速且有效去除。

“我们在研发上突破了这两个难点：在粪便核酸保存方面，可实现2—37摄氏度常温条件下，粪便样本稳定保存至少60天，使‘居家取样—样本邮寄—实验室检测’的模式成为可能。同时也解决了粪便核酸提取过程中去除反应抑制物的问题，实现了Hp检测灵敏度96.7%、特异性96.27%。”康为世纪董事长王春香介绍，基于这些专利技术，国内首创的粪便Hp核酸检测技术应运而生，并已获批三类医疗器械许可证，正逐步在医院、体检及个人健康管理、流行病学调查等多元场景中得到应用。