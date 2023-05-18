为维护老年人合法权益提供有力法治保障

对老年人消费欺诈应承担惩罚性赔偿责任，未按约定提供养老养生服务应依法承担违约责任……日前，最高法发布一批老年人权益保护典型案例，引起社会关注。

人口老龄化是我国未来相当长一个时期的基本国情。推进新时代老龄工作高质量发展、保障好广大老年人的合法权益，不仅关系到老年人获得感、幸福感、安全感，而且关系到社会稳定、国家发展的大局。

修订老年人权益保障法，民法典和基本医疗、公共卫生、公共文化等领域的专门法律增加涉老条款……党的十八大以来，维护老年人合法权益的制度体系不断织密。有关部门进一步出台了老年人医疗服务、康复护理、无障碍环境建设等方面的政策举措、管理规范、技术标准，有力保障养老服务质量。去年，政法机关专门组织开展打击整治养老诈骗专项行动，努力为广大老年人安享幸福晚年营造良好社会环境。

实践证明，法治建设越有针对性，保障老年人合法权益就越有力。近年来，随着经济社会的快速发展，老年人在健康养老、财产处分、情感慰藉等方面提出了更多元的需求。与此同时，侵犯老年人合法权益也出现一些新动向。这些新需求、新动向就是法治建设的着力点。比如，越来越多老年人接触到金融理财产品，如何保障老年人金融消费安全？把“以房养老”当作幌子骗取老年人钱财的案例频发，如何保护老年人合法财产权益？老年人在养老机构居住生活，养老机构应尽到怎样的照管义务？

面对新情况，要有新办法。最高法这次发布的典型案例，涉及居住权保护、委托理财、以房养老、精神赡养、养老机构义务、旅游维权等，基本涵盖了当前社会存在的主要的养老新问题。把这些案例集中发布，既为今后的涉老审判执行提供了有力指引，也为广大老年人提供了管用的风险提示。

保障老年人合法权益，需锲而不舍、久久为功。要始终紧盯涉及养老产业、消费欺诈等新问题，加大执法司法力度，同时深化改革创新，建立完善涉老年人婚姻家庭、侵权等矛盾纠纷的预警、排查、调解机制，推动涉老年人矛盾纠纷源头化解，建立适老型诉讼服务机制，更好满足老年人的司法需求。此外，有关部门要进一步加强法治宣传教育，引导老年人学习法律知识、增强法治意识，学会运用法律武器保护自己的合法权益。只有深怀敬老之心、倾注爱老之情，积极行动、真抓实干，法治才能更好地维护老年人合法权益。

《 人民日报 》（ 2023年05月18日 19 版）