齐心协力保障妇女儿童合法权益（民生观）

切实保障妇女儿童合法权益，还需要社会各界继续形成合力、久久为功，让广大妇女儿童的获得感、幸福感、安全感在发展中更加充实、更有保障、更可持续

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益。”这充分彰显了党对妇女儿童事业发展的高度重视。

10月30日，十三届全国人大常委会第三十七次会议表决通过新修订的妇女权益保障法，针对当前升学就业、财产分配、人身权利等领域侵害妇女合法权益的问题作出了积极回应，着力解决妇女权益保障领域面临的痛点、难点问题。在全党全国深入学习宣传贯彻党的二十大精神之际，新修订的妇女权益保障法对于团结凝聚广大妇女跟党奋进新征程具有重要的意义。

近年来，党中央作出一系列意义重大、影响深远的决策部署，为妇女儿童事业发展开辟广阔道路，“十三五”规划和“十四五”规划纲要均单列章节对促进妇女儿童事业发展作出部署，“十四五”规划纲要首设“加强家庭建设”专节，推动妇女儿童事业和家庭建设与经济社会同步协调发展。与此同时，妇女儿童权益保障取得积极进展：十年来，人民法院坚决反对家庭暴力，已发出人身安全保护令近1.1万份；未成年人保护法明确了强制报告和入职查询两项法律规定，公安部开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动，切实维护妇女儿童合法权益；全国妇联连续多年发布“依法维护妇女儿童权益十大案例”，为涉及妇女儿童权益的类似案件和维权难点问题提供示范指导……如今，维护和保障妇女权益的顶层设计日益完善，法治保障更加健全，儿童发展被纳入重点工作统筹推进，儿童优先原则得到进一步贯彻落实。

切实保障妇女儿童合法权益，还需要社会各界继续形成合力、久久为功，让广大妇女儿童的获得感、幸福感、安全感在发展中更加充实、更有保障、更可持续。全面贯彻落实男女平等基本国策，建立政府主导、各方协同、社会参与的保障妇女和儿童权益的工作机制，完善政府及其有关部门的具体保障措施，确保广大妇女和儿童平等参与社会生活、平等获得发展机遇、平等享有发展成果。还应进一步加大对侵害妇女儿童权益犯罪的打击力度，细化完善法律援助、救助帮扶等规范，形成保护妇女儿童权益的工作合力，营造良好的社会氛围。与此同时，要充分发挥妇联组织的重要作用，当妇女儿童合法权益受到侵害时，妇联组织要站出来说话、沉下心维权、心贴心关爱，把维护妇女儿童合法权益落在实处，让广大妇女儿童共同享有人生出彩的机会。

《 人民日报 》（ 2022年11月21日 10 版）