新修订的妇女权益保障法有何亮点

10月30日，新修订的妇女权益保障法经十三届全国人大常委会第三十七次会议审议通过，这是继2005年、2018年两次修改后的一次全面修订。修订后的妇女权益保障法将于2023年1月1日起施行。

“我国妇女事业发展取得了巨大的成就，但妇女权益保障领域还存在一些问题或者挑战。”全国人大常委会法工委社会法室主任郭林茂表示，修订妇女权益保障法是回应社会关切的现实需要。

据了解，妇女权益保障法修订草案两次网上公开征求意见，分别收到40余万、30余万条意见，是近年来收到意见数最多的法律草案之一。

谈到此次修订的亮点时，郭林茂表示，新修订的妇女权益保障法全面贯彻落实男女平等基本国策，不断丰富妇女权益保障制度内容；落实全面保障基础上，根据新时代妇女工作特点和妇女事业发展要求强化特殊保护；完善政府相关保障措施，强化妇女联合会等有关方面的保障职责；倡导全社会尊重和关爱妇女，鼓励和支持妇女自强。

针对社会普遍关注的完善妇女人身和人格权益方面，新修订的妇女权益保障法作出规定：强调妇女的人格尊严不受侵犯；强调禁止进行非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠，规定医疗机构施行有关医疗活动时，应当尊重妇女本人意愿；在禁止拐卖、绑架妇女的基础上，规定政府及有关部门、村民委员会、居民委员会发现报告和解救、安置、救助、关爱被拐卖、绑架的妇女等职责；在禁止对妇女实施性骚扰的基础上，进一步完善预防和处置性骚扰、性侵害制度机制等。

完善妇女的劳动和社会保障权益，同样是此次修订的主要内容之一。修订后的妇女权益保障法明确，消除就业性别歧视，明确就业性别歧视的具体情形，将就业性别歧视纳入劳动保障监察范围，此外，还规定用人单位女职工权益保障相关责任，明确劳动（聘用）合同或者服务协议中应当包含女职工权益保护相关内容。

在完善生育保障方面，新修订的法律规定国家建立健全职工生育休假制度，明确用人单位对女职工的生育保障义务，要求用人单位不得因结婚、怀孕、产假、哺乳等情形，限制女职工晋职、晋级、评聘专业技术职称和职务等。

“妇女权益是基本人权，妇女权益保障是国家人权事业的重要部分。”郭林茂说，目前我国已经建立了包括一百多部法律法规在内的全面保障妇女权益法律体系，妇女权益保障机制不断健全，妇女充分享有广泛的权益，妇女“半边天”作用日益彰显。（本报记者 李睿宸）