中消协：全国打击整治养老诈骗专项行动追回赃款308亿元

本报北京5月16日电（记者王海磬）据中国消费者协会16日在京发布的《中国消费者权益保护状况年度报告（2022）》显示，2022年，老年和未成年消费者权益保护得到加强，消费公平在更大范围得到促进，绿色消费从理念原则向具体制度和实施规则推进。

报告显示，2022年各级政府部门以加强老年人、未成年人等弱势消费群体的权益保护、打击电信诈骗、维护公平竞争市场秩序等专项行动为重点，加快推进适老化改造，大力维护和促进消费公平。截至2022年9月23日，全国打击整治养老诈骗专项行动共追回赃款308亿元，涉诈问题隐患整治率达96.7%，群众对专项行动满意度达86.0%。同时，2022年，全国检察机关全年共批准逮捕各类养老诈骗犯罪7594人，提起公诉8516人；全国法院系统全年一审判决养老诈骗刑事案件1645起4523人，执行养老诈骗案件财产30亿元，让更多的老年消费者感受到了司法正义，彰显消费者权益保护价值理念下的公平公正。

据介绍，2022年中消协就“一老一小”等问题发布消费投诉情况专题报告，开展“防控青少年近视”系列活动，组织开展100个城市消费者满意度测评和“优化消费体验 共促消费公平”大型公益活动，推动全社会共促消费公平。报告显示，2022年，全国消协组织共受理消费者投诉115.2万件，比上一年增长5.7%，解决915752件，投诉解决率79.5%，为消费者挽回经济损失13.8亿元。

报告认为，2022年我国绿色低碳、质量安全领域的消费者权益保护取得新进展，绿色消费从理念原则向具体制度和实施规则推进。如出台《绿色食品标志管理办法》等规范性文件，进一步细化和完善了绿色消费制度；一些地方政府采取发放绿色消费券等多种措施推进落实绿色消费；中消协会同各地消协组织大力开展制止餐饮浪费、反对过度包装、倡导绿色消费等工作，引导广大消费者绿色低碳消费等。

报告指出，当前我国消费者权益保护工作还存在一些突出问题。例如，未成年人网络沉迷和网游低俗化现象有待整治。网络游戏及部分学习类App预装儿童智能应用游戏化、商业化、色情化，一些学习类App存在学习功能少、休闲功能多、诱导营销多的问题，影响未成年消费者身心健康。此外，消费基础设施适老化、无障碍建设有待提速。老年消费者在出行、通信等传统消费领域存在技术应用困难，以数据为核心的消费新基础设施需要充分考虑老年人的实际需求，加快进行适老化、无障碍改造。