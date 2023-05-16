舌尖消费成热潮 餐饮市场复苏势头旺

人民网北京5月16日电 （记者乔业琼）国家统计局5月16日发布最新数据显示，2023年4月，全国餐饮收入3751亿元，同比上升43.8%；限额以上单位餐饮收入1011亿元，同比上升44.6%。2023年1-4月，全国餐饮收入15888亿元，同比上升19.8%；限额以上单位餐饮收入4017亿元，同比上升23.9%。

中国烹饪协会分析，4月份全国餐饮收入、限上餐饮收入增速较去年同期上升66.5个、68.6个百分点，餐饮收入占社会消费品零售总额的10.7%。1-4月，全国餐饮收入、限上餐饮收入增速较去年同期上升24.9个、29.5个百分点。

舌尖上的消费成为热潮，多措并举拉动内需。4月份，多地政府在促进“夜经济”上发力，出台相关利好政策，为持续升温的餐饮“夜经济”再添一把旺火。北京市将打造5条左右“深夜食堂”特色餐饮街区；湖南省要求培育建设一批夜间消费集聚区；安徽省芜湖市鼓励餐饮休闲企业24小时经营；河南商丘市指出要汇聚中华美食，打造“夜食”街区。凭借烧烤出圈的淄博市市场监管部门对辖区烧烤店开展专项检查，推出食品快检进“烧烤网红店”活动，督促烧烤门店诚信经营、明码标价；北京市市场监督管理局明确要求餐饮经营者应当明码标价、统一价格，不得出现“两套菜单”等模糊标价。

中国烹饪协会认为，1-4月，餐饮市场复苏势头正旺。餐饮业是促消费、惠民生、稳就业的重点领域，也是经济复苏的“晴雨表”，促进餐饮业高质量发展，对于扩大内需、推动形成强大国内市场、服务构建新发展格局具有重要意义。随着各地气温上升，夏季的到来，“夜经济”火热，餐饮企业积极将地方特色美食融入“夜经济”消费场景中的同时需重点关注食品安全，加强凉菜管理，确保广大消费者“舌尖上的安全”。除此，还需持续推动厉行节约、反对浪费，消费者也应践行“光盘行动”，争做绿色消费的倡导者和传播者。

图 2022年以来各月份全国餐饮市场发展状况