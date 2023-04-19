多地促消费拉动国民内需 一季度餐饮收获万亿红包

2022年以来各月份全国餐饮市场发展状况。（根据国家统计局数据整理制作）图片来源：中国烹饪协会

人民网北京4月19日电 （记者乔业琼）国家统计局4月18日发布最新数据显示，今年一季度，全国餐饮收入12136亿元，同比增长13.9%；限额以上单位餐饮收入3065亿元，同比增长18.3%。其中，3月份，全国餐饮收入3707亿元，同比增长26.3%；限额以上单位餐饮收入1077亿元，同比增长37.2%。

中国烹饪协会分析，3月份全国餐饮收入增速、限额以上餐饮收入增速分别较上年同期上升42.7个百分点、52.8个百分点。全国餐饮收入占到社会消费品零售总额的9.8%，高于社会消费品零售总额增幅15.7个百分点。一季度，餐饮业开局良好，餐饮消费加快恢复向好。1-3月份，全国餐饮收入、限上餐饮收入增速较去年同期上升13.4个、17.4个百分点。

为进一步促进消费，商务部将3月定为“消费促进月”，并于3月23日在四川成都启动了“中华美食荟”活动，各地积极开展各项活动促进消费。北京、天津、河北联动开启京津冀消费季；上海开展“全年乐享全民盛惠”活动；云南组织全省5000多家大中小微企业开展了160余场次促消费活动；湖北“春潮涌动焕新季”开展300余场消费促进活动。此外，各地还发布政策支持餐饮企业发展，杭州进一步放宽外摆条件；广州陆续出台餐饮扶持政策；温州出台提振餐饮业发展信心十条举措等。

在消费促进活动和助企政策带动下，一季度餐饮消费信心提振，经济活力日益释放。中国烹饪协会认为，“五一”小长假将近，餐饮企业在促消费、创新消费场景的同时，还要重点关注食品安全、明码标价、反浪费等方面可能存在的问题，防患未然，共同推动餐饮市场经济运行持续回暖。