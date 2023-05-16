海尔集团谭丽霞：社会办医要实现服务、经营、发展的高质量

5月14日，首届社会办医高质量发展论坛暨第九届社会办医发展创新论坛，在国家会展中心(上海)召开。本届论坛主题为“以安全和质量为高质量发展的基石”，由中国非公立医疗机构协会联合国药励展共同主办，旨在从医疗质量安全角度出发，多维度探讨社会办医在新形势下的健康规范和高质量发展。海尔集团董事局副主席、执行副总裁谭丽霞应邀出席，并发表主题分享。

“坚持社会办医，发展健康产业”，是社会各界关注的焦点之一。挖掘非公立医疗机构的发展潜力，发挥企业在社会医疗体系中的积极作用，成为大健康产业高质量发展的重要方向。

高质量发展是我国当前经济社会发展的首要任务，而医疗健康产业也正处于时代赋予的机遇中。一方面，中国大健康产业在国民经济总产值中的占比约为5%，具有巨大的发展潜力；另一方面，预计到2030年，大健康市场的规模将从2022年的12万亿增长至20万亿，呈强劲发展态势。

如何精准定位社会办医的方向和目的？在谭丽霞看来，当前中国居民的生命健康需求正呈现出多元化、分层化、无限化的特征，因此各类医疗机构也需要持续升级和完善，以适应市场需求，满足不同人群对生命健康的追求。

聚焦企业层面，作为海尔大健康生态品牌，盈康一生深耕生命科学、医疗器械、医疗服务三大领域，依托科技创新、数智融合，不断加强技术和服务的创新，致力于为每个人带来健康和幸福的生活。

谭丽霞表示，在社会办医高质量发展方面，盈康一生注重探索三个方面：服务的高质量、经营的高质量、发展的高质量，推动从生活质量到生命质量的提升。

在服务的高质量方面，谭丽霞认为，社会办医要有新观念、新方法、新目的，医疗健康服务不能只是治病，而是要努力实现居民健康的生活。我们要树立“上医治未病”的思维方式，把关于健康的保障计划放在更高的位置，让新科技手段从治疗走向对健康的关注，从而提升居民的健康水平。

在经营的高质量方面，谭丽霞表示，经营合规和安全质量是社会办医的生命线，成为区域内服务对象的第一联想度则是医疗机构追求的目标。而随着技术发展，数字化能有效推动大健康产业经营高质量发展。目前，盈康一生正通过数智创新、数字场景等方式，逐步推进医院数字化、院间数字化、生态数字化的迭代升级，并依托数据治理和应用、数字产业化，创新出了盈康数智人、未来病房、家康生态等多种数字化解决方案。

聚焦发展的高质量，在谭丽霞看来，关键就在于探索中国的“家康”体系。“应探索医疗服务与医疗设备的互创体系，构筑大健康大数据产业生态，让整个行业实现长期、稳定、可持续的和谐发展。”谭丽霞表示，医疗健康产业的高质量发展，并非只停留于诊断、治疗的环节，而是要打造“预诊治康”的全生命周期健康管理，推行“三早”体系，即早预防、早诊断、早治疗。

在这个过程中，企业应当肩负社会责任，为社区和城市提供服务，从而提高中国的健康福祉水平。盈康一生也在实践中不断探索。以搭建妇幼健康平台为例，盈康一生将孕育全周期和免疫规划全周期进行跨系统融合，响应国务院“出生一件、五证联办”，在深圳落地了幼儿健康管理样板。而为助力健康城市建设，盈康一生又打造了数字健康治理平台，以优化全区域的医疗卫生管理和发展，实现“一屏知家底”“一网全监测”“一云管全省”“一键达基层”。