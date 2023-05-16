广西开展健康县区建设

本报南宁电 （记者庞革平）记者从广西卫健委获悉：为提升县区健康治理水平，持续改善健康状况，广西将健康融入常态管理、所有政策、民俗文化、百姓生活，积极开展健康县区建设。截至目前，广西共建成11个国家级健康县区，命名62个自治区级健康县区，提前完成了国家“十四五”国民健康规划目标。广西居民健康素养水平由2012年的6.98%提升至2022年的23.15%。

将健康融入常态管理，形成健康促进长效机制。广西制定了自治区级健康县区评估方案与评分细则，将健康县区建设列入市级政府绩效考核指标以及“健康广西2030”规划和健康广西行动（2020－2030年）工作考核指标，实现从“盲目性”向“具体化”、从“松散性”向“常态化”转变。

将健康融入所有政策，为健康县区建设保驾护航。通过组建健康审查专家委员会，对县域内主要健康问题和重点干预领域起草的公共政策进行健康影响评价审查，完善和促进健康公共政策的制定与出台。

将健康融入民俗文化，打造特色健康教育模式。广西利用少数民族的特色山歌文化，将健康知识传播融入山歌传唱当中，通过走访调研、筛选曲调、谱写歌词、推广传唱等方式，先后在广西10多个健康县区组建健康山歌传唱模式。

将健康融入百姓生活，强化健康支持性环境建设。广西自2021年起，通过省、市、县三级深入开展健康科普基地建设，目前已经申请建设各类型健康科普基地157个。