立夏习俗“圈粉”年轻人

图为国外友人体验半山立夏节民俗。

吴 哲摄

蚕花会、立夏祭祖、烧乌米饭、非遗市集、称人、斗蛋、跑山……5月6日，立夏，浙江杭州拱墅区第12届半山立夏节举行，市民纷纷前往体验延续千年的古老习俗，并为创新、潮流的新形式点赞。

天还没亮，老人们就早早架起大锅，清洗树叶，烧制乌米饭。“吃了乌米饭，讨个好彩头，夏天不中暑，还能避免蚊虫叮咬。”李阿婆端起两碗，一碗给孙儿，一碗自己用。另外一边，不少身着汉服的年轻人和小朋友被“联名款”的乌米饭所吸引——某老字号品牌推出半山立夏习俗“乌米饭”，典雅简约的包装、时尚新颖的设计，加上喷香的乌米，让非遗美食持续“圈粉”。

“杭州拱墅区的半山立夏习俗作为二十四节气重要组成部分，参与联合申报联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作。为了增强年轻人对半山立夏习俗的了解，今年我们创新性地将非遗与老字号进行联名碰撞。这样的食物可冷藏、方便储存。希望更多人能品尝到，进而更深入地了解、参与到半山立夏习俗这一传统民俗活动中来。”拱墅区文化和广电旅游体育局党组书记高晓岚说。

不只是联名款“乌米饭”，今年很多立夏民俗都进行了创新。在送春迎夏仪式中，人们加入祈福巡行队伍，以求夏季平安；张同泰中医药、郑碧红传统旗袍、制扇技艺、土布纺织技艺、杭州刺绣、杭州丝绸练染印整技艺、木版水印技艺、江南洞箫艺术、运河民俗画等多个非遗项目都融入传统民俗，演绎了一场非遗服饰秀；原创童谣手势舞《半山立夏谣》将半山立夏数十项传统习俗写成歌、谱成曲，民众称赞说，“立夏节气有了自己的主题曲”……

来自德国的菲利浦连续5年参与半山立夏节民俗活动，他笑称自己是“送春迎夏队伍的常驻成员”。“今年，来自美国、印度等国家的朋友也闻讯前来，大家深度体验‘活起来’的非遗，都感到非常有意义而且有意思。过了立夏，都要拔节生长，我们的未来肯定生机勃勃！”手持团扇，菲利浦喜笑颜开。

非遗应见人见物见生活，高晓岚表示：“我们坚持守正创新、推陈出新，致力于让非遗更加时尚、潮流，从而融入到更多人的生活，进而推动中华优秀传统文化的传承和弘扬。”