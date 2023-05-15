“盲订”汽车如何保障消费者权益

“有款新车发布后1小时内的‘盲订’量超过3000单”“某新能源汽车开启‘盲订’预售，意向金1万元抵扣购车款2万元，还可享受多项车主权益”……近段时间，汽车销售出现了一种新模式——“盲订”，即在新车未批量生产或仅公布部分配置信息的情况下，消费者根据有限信息，交纳意向金，车企则为消费者提供购车优惠或权益，并根据双方签订的合同交付车辆。

与传统营销方式相比，虽少了些“一手交钱，一手提车”的谨慎，多了几分购买“期货”的风险，但不少消费者仍然愿意接受这一崭新的营销方式。“消费者愿意付出时间成本，并甘冒一定风险，选择‘盲订’，主要还是因为能得到不小的实惠。”武汉大学经济与管理学院教授曾咏梅表示，车企为吸引消费者，设定参与“盲订”活动的门槛普遍不高，一般只需要交纳几千元意向金，即可享受保养、装饰、优先交付、双倍抵扣购车款等多项权益，性价比较高。

然而，汽车“盲订”存在的风险值得关注。在读者来信和网友留言中，有不少反映“盲订”导致消费者权益受损的问题。其中，反映最多的，莫过于“所得非所买”。在人民网“人民投诉”栏目中，有网友留言：“我订购了一辆新能源汽车，等了5个月才交付，结果销售告诉我电池不是此前宣传的知名品牌，而是换成了另外的品牌。”还有网友表示，所订汽车“无故两次延迟交付，8个月未拿到车，且不给退意向金”。

“盲订”汽车减配、与前期宣传不符、延迟交付等情况并非个案。“无论何种销售模式，都应当遵循法律法规。如果在前期宣传以及订购合同中明确了汽车配置、交付时间等，后期交付却出现减配、更换零部件以及延迟交付等问题，车企就涉嫌虚假宣传、欺诈消费者。”江西求正沃德律师事务所律师高正尉说。

对此，有的车企选择以赔偿现金或者赠送权益的方式解决纠纷。有的车企则干脆在新车宣传或合同中提示：“最终交付产品与图片及描述可能略有差异，以交付产品实物为准。”

“根据消费者权益保护法规定，经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定，不得利用格式条款并借助技术手段强制交易。”高正尉表示，即便在宣传页面或者合同中标注“以最终交付产品为准”，但如果车企实际履行情况与宣传中明确承诺的事项差别过大，仍涉嫌违约或欺诈。

有车企销售人员表示，车企将“盲订”购车方案作为新车型的营销方式，既可以提前锁定客户，抢占市场先机，提升品牌热度，又能够通过市场反馈与客户交流，进一步精准了解客户需求，并以此完善产品、提升竞争力。

“目前汽车市场竞争激烈，新车从研发到量产、上市销售要经过较长周期，如果企业从新车研发阶段就开始宣传并接受预订，对于企业经营运转有一定好处，也有利于推动汽车市场繁荣。”曾咏梅认为，“如果车企能够做到诚信经营、兑现承诺，那么消费者‘盲订’可以拿下性价比不错的新车，也算一种不错的营销方式。”

“虽然目前我国法律法规尚未对这种新的销售模式作出规范，但车企应当遵循诚实信用原则，充分保障消费者的知情权、自主选择权、公平交易权等合法权益。”高正尉说，“此外，生产商、经销商、交易平台经营者等相关主体也应建立便捷、有效的投诉处理机制，公开投诉方式、处理流程、退换货标准等信息，配合监管部门的监督指导，提高消费争议解决效率。有关部门也应当及时为汽车‘盲订’销售制定清晰明确的准则和行为规范。”

《 人民日报 》（ 2023年05月15日 07 版）